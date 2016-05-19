Торрес: «Не удивился тому, что не получил вызов в сборную Испании»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Испании на предстоящий чемпионат Европы.

«После чемпионата мира в Бразилии национальной команде необходимы были изменения, поэтому я нисколько не удивился, когда не обнаружил себя в заявке. Желаю всего наилучшего игрока и тренеру сборной.

Впереди меня ждет самый важный матч в моей жизни. Не хочу терять и секунды времени на чемпионат Европы», – сказал Торрес.