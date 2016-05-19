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    Торрес: «Не удивился тому, что не получил вызов в сборную Испании»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Испании на предстоящий чемпионат Европы.

    «После чемпионата мира в Бразилии национальной команде необходимы были изменения, поэтому я нисколько не удивился, когда не обнаружил себя в заявке. Желаю всего наилучшего игрока и тренеру сборной.

    Впереди меня ждет самый важный матч в моей жизни. Не хочу терять и секунды времени на чемпионат Европы», – сказал Торрес.

    Источник: Marca

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    19.05.2016 07:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 19 мая 2016, 12:00

      надо было его взять,так как ему везет в сборной. Фартовый парень в сборной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 мая 2016, 09:55

      Может еще вернется к ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 19 мая 2016, 07:40

      с приходом в атлетико стал лучше играть,по крайней мере под конец сезона,но все же недостаточно,чтобы играть за сборную

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