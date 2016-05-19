Тихонов: «Рад, что у игроков «Ростова» ничего не нашли. Футбол в России чист»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов рассказал о своих планах на будущее, а также высказал мнение по поводу отрицательного результата допинг-проб игроков «Ростова».

– Я очень рад, что у игроков «Ростова» ничего не нашли. Команда заслужила своей игрой право выступать в Лиге чемпионов. Наш футбол оказался чистым. На допинг проверяли 11 человек, но, как выяснилось, никто из них не употреблял запрещенных препаратов. Это большой плюс для всего нашего футбола.

– Вы остаетесь в «Краснодаре» по окончании сезона?

– Что касается моего будущего, то оно неясно. «Краснодар» пока не предлагал мне продлить контракт. Если не останусь в «Краснодаре», буду искать новую работу.