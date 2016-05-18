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    Допинг-пробы «Ростова» дали отрицательный результат

    Допинг-пробы игроков «Ростова», которые были взяты после матча 28-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (2:0) 12 мая, дали отрицательный результат. Пробы были взяты у 11 игроков стартового состава «Ростова».

    Допинг-контроль «Ростова» был связан с тем, что весной в СМИ появилась информация о закупке клубом препарата «Милдронат».

    «Сегодня в клуб пришли результаты анализов допинг-проб, которые были взяты в 11 футболистов нашей команды после матча с «Динамо». Все допинг-пробы оказались «чистыми». Запрещенных препаратов в анализах наших футболистов нет», – говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Ростов»

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    18.05.2016 18:38
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 19 мая 2016, 11:17

      Вперед Ростов))))

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 мая 2016, 09:40

      Мутко, давай, покарай клеветников!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      Заря 19 мая 2016, 07:28

      Это, Ростов, с вас теперь, как минимум, участие в групповом этапе лиги чемпионов, и победа в гостях у Барселоны. У нас в Томске лига чемпионов начинается в 3-ем часу ночи по местному времени, нужно чтобы было на что посмотреть))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 мая 2016, 06:55

      МуДко истерит и оправдывается перед Газпромом.
      Газпром пугал РФС то созданием нового чемпионата , то отказом финансировать Премьер лигу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 мая 2016, 05:35

      не получилось устранить конкурента, но сами знаете кому )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 19 мая 2016, 03:52

      Бердыев -мужик, сказал, что не принимают, так и вышло.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 мая 2016, 00:30

      Ура!Слава Богу!А то было бы совсем позорно...Удачи Ростову в еврокубках!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 мая 2016, 22:35

      А Зенит на 3 месте,ха-ха.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 мая 2016, 22:31

      В квалификации конечно Ростову ничего не светит. Если бы напрямую с 1 места, но свой шанс с Мордовией упустили

      3
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > m40 19 мая 2016, 00:19

      Зря все так думают, Ростов сушкануть не хуже Атлетико могет))

      3
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 18 мая 2016, 21:59

      Очень рад за команду Ростов за жителей Ростова они в честной борьбе заслужили этот футбольный праздник под названием ЛЧ,,,,

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