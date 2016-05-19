Джака подтвердил, что до Евро перейдет в «Арсенал»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Гранит Джака подтвердил, что вскоре станет игроком «Арсенала».

«Круг замкнулся. Сейчас мы ежедневно обсуждаем трансфер, и решение определенно будет принято до начала чемпионата Европы.

«Боруссия» и «Арсенал» знают это, но пока я еще игрок «Боруссии». Это может измениться уже в ближайшие недели», – сказал Джака.

В нынешнем сезоне Джака сыграл за свой клуб 36 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.