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    Пять испанских клубов сыграют в ЛЧ-2016/17, четыре начнут турнир с группового этапа

    В финале Лиги Европы «Севилья» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1.

    Эта победа дает подопечным Унаи Эмери право сыграть в Лиге чемпионов, куда команда не отобралась по итогам внутреннего чемпионата.

    «Севилья» вместе с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико» начнет Лигу чемпионов с группового этапа, поскольку оба финалиста нынешней ЛЧ – «Реал» и «Атлетико» – обеспечили себе выход в основную сетку турнира через чемпионат Испании.

    «Вильярреал», финишировавший в Примере четвертым, сыграет на стадии плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 01:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +295

      dudarik 24 мая 2016, 13:58

      Красавы испанцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 19 мая 2016, 20:07

      Как и в прошлом году

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 19 мая 2016, 09:14

      Ростов их порвет!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 мая 2016, 08:36

      Испанцы красавы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 19 мая 2016, 07:21

      Молодцы Испанцы, слов нет, "результат на табло". Поздравляю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 19 мая 2016, 05:16

      Да испанцы - машина!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 19 мая 2016, 04:54

      Доминирование.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 19 мая 2016, 04:43

      Вот Ростов то наваляет им всем !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 мая 2016, 02:11

      Сосьедад получается в ЛЕ теперь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Тraumtanzеr 19 мая 2016, 02:38

      5 клубов сыграют в ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > zagrizlik 19 мая 2016, 03:13

      Я про ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Тraumtanzеr 19 мая 2016, 05:43

      да,просто для победителя ЛЕ лишнее место в ЛЧ. Поскольку севилья в ЛЕ участвовать не будет,то реал или второй финалист кубка(опять же севилья) пойдёт в ЛЕ.

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