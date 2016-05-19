Клопп: «Первый пропущенный гол не проблема – проблемы начались потом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру своих подопечных в финальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:3).

«Я был очень доволен началом: мы забили чудесный гол, а еще один наш мяч не засчитали. 1:0 после первого тайма – обычно это хороший результат.

Первый пропущенный гол не был проблемой, проблемой стало то, что началось потом. Мы полностью потеряли веру в наш стиль игры, потеряли форму и нервничали в обороне.

Это показывает, что мы еще не достигли того уровня, на который надеялись. Нужно использовать этот опыт. Уверен, мы будем сильны. А сегодняшний вечер – это расстройство и разочарование», – сказал Клопп.