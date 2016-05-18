«Спартак» предложил Бердыеву контракт на 3 года

Столичный «Спартак» готов предложить нынешнему главному тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву трехлетний контракт, а также свободу выбора с определением состава в межсезонье. 63-летний специалист будет самостоятельно курировать спортивный отдел клуба, работу клубной Академии и определит задачи и кадровый состав второй команды, играющей в ФНЛ. Такими же возможностями он обладал при работе в «Рубине».

Также московский клуб намерен пригласить и тренерский штаб Бердыева из восьми человек. Свой ответ тренер должен дать руководству «Спартака» 30 мая, однако если «Ростов» сумеет выиграть чемпионат, этот вариант будет исключен.