Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» предложил Бердыеву контракт на 3 года

18 мая 2016, 16:42
57

Столичный «Спартак» готов предложить нынешнему главному тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву трехлетний контракт, а также свободу выбора с определением состава в межсезонье. 63-летний специалист будет самостоятельно курировать спортивный отдел клуба, работу клубной Академии и определит задачи и кадровый состав второй команды, играющей в ФНЛ. Такими же возможностями он обладал при работе в «Рубине».

Также московский клуб намерен пригласить и тренерский штаб Бердыева из восьми человек. Свой ответ тренер должен дать руководству «Спартака» 30 мая, однако если «Ростов» сумеет выиграть чемпионат, этот вариант будет исключен.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (57)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kuchipachi
1463579179
хватит уже метаться с тренерами! сколько сменили и толку нет! может дело не в тренере вовсе? надоело уже! когда в Спартаке проработает уже один тренер несколько сезонов?
Ответить
Salamоn
1463579336
Дайте Диману поработать что вы ска кидаловы
Ответить
Зарема лис
1463579777
Снова жалко денег на трансферы,лучше тренеров каждый год менять!Как до вас не дойдет, что смена тренера в Спартаке не приносит результатов, нужны игроки уровня Промеса(Хотя-бы)на каждую позицию!Нужен костяк,Промес один команду не вытащит!
Ответить
turist82
1463579798
Нет блин!!!! Аленичев пусть учится! Задолбали! надеюсь это утка
Ответить
отец григорий
1463585221
а как же согласуются бердыев и фирменный спартаковский футбол или о последнем придется забыть?
Ответить
erofey83
1463587800
ещё сезон пусть был бы в Ростове, да и Аленичеву будет время что то доказать
Ответить
swot1205
1463594528
Берду в Спартак
Ответить
vladimir63
1463594697
всё что угодно ! кого угодно только не бердыева ! да ростов второй да будет в лиге ! НО ИГРА ?! стоим с заду все и ждёмс ошибки соперника ! нехочууууу !
Ответить
nikita08
1463596249
дурь......
Ответить
nemolod
1463596715
Странно будет,если Аленичева отстранят-ведь только команда начала обретать стабильность состава,начала получаться игра,тем более,что главный тренер-сам спартаковец и только из-за того,что только(?) 5 место заняли,обойдя более опытный Локомотив,почему-то срочно надо поменять наставника команды? Да в том же Зените сколько лет давали тренировать лысому,хотя кроме чемпионства и Кубка страны больше ничего он не добился со звездными легионерами! Да уже за этот сезон Аленичев приобрел не только опыт,но и наверняка стал понимать как усилить команду в новом сезоне!
Ответить
Главные новости
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
22:48
2
Слуцкий возглавил новую команду
22:27
5
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
5
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
4
Все новости
Все новости
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
23:27
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
7
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
14
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
24
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
6
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+