Лига Европы. «Ливерпуль» сойдется с «Севильей» в битве за трофей

18 апреля в Базеле пройдет финал Лиги Европы, в котором «Ливерпуль» сразится с «Севильей». Эпатажный Юрген Клопп предпримет попытку завоевать трофей с английской командой в свой первый же сезон на посту наставника мерсисайдцев. Унаи Эмери же постарается выиграть титул второго по значимости европейского турнира в третий раз подряд, что не удавалось сделать еще ни одному специалисту. Оба коллектива не сумели пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, а значит сделают все возможное, чтобы одержать сегодня победу на «Санкт-Якоб Парк».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!