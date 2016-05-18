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    Воронин считает, что конфликт Степаненко и Ярмоленко может помешать Украине успешно выступить на Евро-2016

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин опасается, что конфликт между полузащитником киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко и хавбеком «Шахтера» Тарасом Степаненко может негативным образом сказаться на выступлении национальной команды на чемпионате Европы.

    «Считаю, должен найтись авторитетный человек, который сможет сесть и поговорить с ребятами. Думаю, это Андрей Шевченко, который входит в тренерский штаб сборной. Некоторые ребята еще успели поиграть с Шевой вместе, его знают и уважают все. Я думаю, он сможет эту ситуацию разрулить. Потому что если этого не сделать, то ничего хорошего не выйдет.

    То, что произошло, усугубило ситуацию между игроками «Динамо» и «Шахтера». Все-таки ребятам нужно будет находиться вместе месяц, а то и больше – на сборах, на играх, во время турнира. В той ситуации, которая сейчас складывается, мне тяжело верится, что все будет спокойно. Потому что на тренировках, особенно когда долго тренируешься, тоже бывают разные моменты: и подкаты, и стыки, и разборки какие-то между собой.

    Но когда потом ты умеешь все это сгладить – зайти друг к другу в комнату, выпить пива, поговорить спокойно – это одно. А когда таишь обиду – совсем другое, ничего хорошего из этого не выйдет», – отметил Воронин.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    18.05.2016 07:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 18 мая 2016, 13:42

      Все будет норм! Украина хорошо выступит на Евро!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 18 мая 2016, 09:13

      они и без конфликтов не очень

      2
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