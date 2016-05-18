Ван Гаал: «Мы сделали шаг назад, но я остаюсь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал результат команды в этом сезоне и заявил, что остается в клубе.

«Я остаюсь, потому что я подписал трехлетний контракт. Конечно, мы сделали шаг назад, потому что нашей целью и в первый год, и во второй было попадание в Лигу чемпионов. Такая же задача стоит и перед третьим сезоном.

Клуб вроде «Манчестер Юнайтед» должен выступать на высшем уровне. Но есть еще много команд, которые хотят играть в Лиге чемпионов.

Могу сказать, что в некоторых матчах важную роль сыграли пенальти. Сегодня мы не получили пенальти в свою пользу, в игре с «Лестером» не получили два. ФА потом подтвердила, что мы должны были бить одиннадцатиметровые. Вот так – это футбол.

Нужна удача, и я не могу сказать, что у нас ее было много в этом сезоне.

Это не единственная причина. Мы не создавали много моментов. В защите мы – одни из лучших, но игру в нападении нам нужно улучшать», – сказал ван Гаал.