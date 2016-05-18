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Ван Гаал: «Мы сделали шаг назад, но я остаюсь»

18 мая 2016, 01:44
13

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал результат команды в этом сезоне и заявил, что остается в клубе.

«Я остаюсь, потому что я подписал трехлетний контракт. Конечно, мы сделали шаг назад, потому что нашей целью и в первый год, и во второй было попадание в Лигу чемпионов. Такая же задача стоит и перед третьим сезоном.

Клуб вроде «Манчестер Юнайтед» должен выступать на высшем уровне. Но есть еще много команд, которые хотят играть в Лиге чемпионов.

Могу сказать, что в некоторых матчах важную роль сыграли пенальти. Сегодня мы не получили пенальти в свою пользу, в игре с «Лестером» не получили два. ФА потом подтвердила, что мы должны были бить одиннадцатиметровые. Вот так – это футбол.

Нужна удача, и я не могу сказать, что у нас ее было много в этом сезоне.

Это не единственная причина. Мы не создавали много моментов. В защите мы – одни из лучших, но игру в нападении нам нужно улучшать», – сказал ван Гаал.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Борнмут ван Гаал Луи
Комментарии (13)
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Тraumtanzеr
1463526044
Жаль МЮ.
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miklos
1463526118
)) я устал - я остаюсь
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bobmeister
1463531780
Вообще неадекватный. Жалко МЮ. Такая команда как МЮ должна каждый сезон бороться за чемпионство, всегда быть хотя бы в тройке лидеров. Тратит дофига денег, а результат, еле как проходит в ЛЕ. Он позорит этот великий клуб. О чем думает руководство клуба? Не удивлюсь если он этим летом опять потратит дофига денег и в следующем сезоне займет в лучшем случае 4-ое место, и будет нести как всегда полную неадекватную чушь
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Kybik-Pybik
1463532510
В защите?!?!? Да если бы не Де Хеа, вы до ЛЕ хрен бы дотянули... Ну ладно босы клуба на таблицу не смотрят... Ну как так сам тренер не понимает что он топит команду и ни хрена в следующем сезоне лучшего не будет! Да он с Баварией!!! в трех сезона умудрился 1 раз выигать Бундеслигу и Кубок... что он сделает здесь???
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talgatnurzhanov2006
1463543381
я плачу и за МЮ и за Челси
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Yuras666
1463548108
ЗАЧЕМ???
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mig28
1463552029
Вряд ли в следующем сезоне выше поднимутся..если лвг будет у руля)
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PAHANbI4
1463552146
Был бы мужиком ушел бы,очевидно ведь что не справляется с клубом.Скорее всего провалит и след сезон,получит деньги и уйдет с фразой" Я сделал все что мог,спасибо этому клубу"
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sashamsh2013
1463555370
ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ ПЕНАЛЬТИ?Я ВООБЩЕ УДИВЛЁН, ЧТО С ТАКОЙ ИГРОЙ ПОПАЛИ В ЕВРОКУБКИ.ЗИМОЙ МЕСЯЦАМИ ПОБЕДИТЬ НЕ МОГЛИ
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olegiovchenko
1463572789
петух
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