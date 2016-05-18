Ван Гаал: «Ожидания фанатов слишком велики, я все еще тренер и хочу им остаться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после матча 38-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) отметил, что болельщики команды слишком многого от нее ждут.

«Я говорил, что ожидания велики, и поэтому фанаты многого ждут. Но я думаю, что они ожидают слишком многого.

Мы переживаем переходный период, как я и говорил, когда пришел сюда. Но, наверное, мне следует выразиться на этот счет яснее, чем я это сделал», – сказал ван Гаал.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» завершил АПЛ на пятом месте и попал в Лигу Европы.