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    Слуцкий пригласил Смолова в свою команду на «Что? Где? Когда?»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пригласил нападающего «Краснодара» Федора Смолова в свою команду на «Что? Где? Когда?», назвав и других участников.

    «На данный момент ты сыграешь. В команде будут братья, Дзюба, Акинфеев, я. Если ты говоришь мне «да», я подтверждаю эту шестерку.

    Если ты согласишься, нужно будет прилететь в Москву 22 мая. Ну это если есть желание. Ты же у нас интеллектуал», – сказал Слуцкий.

    Сообщается, что Смолов должен был ответить на это предложение в понедельник. Напомним, сборная России сыграет в «Что? Где? Когда?» 22 мая.

    Источник: Известия

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    18.05.2016 00:36
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      однозначно - местные адми 18 мая 2016, 15:59

      н-да... собралась команда:
      капитан - дегенерат трусливый, ссущийся всего и без любых идей;
      - четверо - долбаЁбы, не могущие сами ничего сказать - им все диктуют администраторы
      - случайно на свою беду примкнувший к ним Смолов.
      ИТОГ - 6-0 в пользу телезрителей.
      только специально подобранные ведущим вопросы в стиле:
      - закончить стих: "шла Саша по шоссе..."
      - "2*2 - сколько? четыре" - ой... вы уже и ответили досрочно...
      и помогут этим клоунам не обосраться всухую.

      да... эти,... говно-кони и немытые: этот профиль снова забанят - так что мне пофиг на ваш ной в комментах и ваши минусы - нойте и целуйте друг-другу)))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 18 мая 2016, 07:56

      Болеем за телезрителей!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 мая 2016, 07:04

      Оказывается интеллектуалы водятся только в ЦСКА, Смолова это так пригласил, ради разнообразия

      -3
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      ...
      Рейтинг: +15

      Barclays05 > арейская 18 мая 2016, 09:12

      А Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Barclays05 18 мая 2016, 11:14

      Дзюба трешку отгрузит))

      0
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