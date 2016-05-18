Слуцкий пригласил Смолова в свою команду на «Что? Где? Когда?»

н-да... собралась команда:
капитан - дегенерат трусливый, ссущийся всего и без любых идей;
- четверо - долбаЁбы, не могущие сами ничего сказать - им все диктуют администраторы
- случайно на свою беду примкнувший к ним Смолов.
ИТОГ - 6-0 в пользу телезрителей.
только специально подобранные ведущим вопросы в стиле:
- закончить стих: "шла Саша по шоссе..."
- "2*2 - сколько? четыре" - ой... вы уже и ответили досрочно...
и помогут этим клоунам не обосраться всухую.
да... эти,... говно-кони и немытые: этот профиль снова забанят - так что мне пофиг на ваш ной в комментах и ваши минусы - нойте и целуйте друг-другу)))
Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пригласил нападающего «Краснодара» Федора Смолова в свою команду на «Что? Где? Когда?», назвав и других участников.
«На данный момент ты сыграешь. В команде будут братья, Дзюба, Акинфеев, я. Если ты говоришь мне «да», я подтверждаю эту шестерку.
Если ты согласишься, нужно будет прилететь в Москву 22 мая. Ну это если есть желание. Ты же у нас интеллектуал», – сказал Слуцкий.
Сообщается, что Смолов должен был ответить на это предложение в понедельник. Напомним, сборная России сыграет в «Что? Где? Когда?» 22 мая.