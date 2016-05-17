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    Фильм об Ибрагимовиче появится в прокате в России с 19 мая

    19 мая в российский прокат выходит фильм «Златан. Начало» о самом харизматичном футболисте современности Златане Ибрагимовиче. Фильм показывает, как начиналась его футбольная карьера и почему Златан — выдающаяся фигура даже для тех, кто не интересуется футболом. Фильм выходит в прокат за день до Финала Лиги Чемпионов и за пару недель до начала чемпионата Европы по футболу 2016.

    В Швеции фильм был показан в феврале 2016 года почти во всех кинотеатрах страны и собрал более 75 000 зрителей. В России фильм выпускает в прокат компания Beat Films при поддержке Посольства Швеции в России.

    Официальная премьера фильма в присутствии режиссеров фильма Фредрика и Магнуса Герттенов состоится 27 мая на Beat Film Festival в кинотеатре «Каро Октябрь». Билеты уже в продаже.

    Города проката — Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Калининград, Ярославль, Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Красноярск, Иркутск, Ростов на Дону,

    Саратов, Самара, Тольятти, Якутск, Челябинск, Тюмень, Омск, Владивосток, Казань, Сургут, Краснодар, Уфа, Хабаровск, Минск и другие города СНГ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2016 16:43
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