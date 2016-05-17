Виллаш-Боаш: «ЦСКА был самым трудным соперником»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о самых запоминающихся моментах уходящего сезона 2015/16.

«Кто из соперников в РФПЛ был самым сложным? 5:2 против «Спартака» — эту игру я точно запомню. 2:1 против ЦСКА в прошлом году — тоже сильные эмоции. Победа над «Валенсией» на выезде, поскольку это был непростой момент. «Локомотив», после которого мы официально стали чемпионами, — знаете, другая форма, появление звезды над стрелкой. Это были приятные моменты.

Нам всегда нелегко было играть в Чечне, хотя матч этого сезона — абсурд, такого не должно было происходить. Но, наверное, самый сложный соперник — ЦСКА. Наш прямой конкурент. Он всегда создавал нам проблемы. Да, при мне мы не проигрывали ему, но это давалось большой ценой», – сказал Виллаш-Боаш.