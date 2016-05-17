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    Рикельме: «Месси в сборной Аргентины играет один»

    Бывший хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме знает причину, по которой национальная команда не добивалась больших успехов.

    «Почему мы раньше не выигрывали титулов? Потому что Месси в сборной Аргентины играет один. Необходимо беречь его», — сказал хавбек.

    Отметим, что уже давно на родине футболиста сформировалось мнение о том, что игрок якобы не выкладывается в матчах за сборную так, как за «Барселону».

    Источник: Marca

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    17.05.2016 09:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 мая 2016, 16:50

      Я бы не сказал что один. но точно всего лишь несколько, 3-4 игрока, реально стараются а остальным видимо без разницы!

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