Рикельме: «Месси в сборной Аргентины играет один»

Бывший хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме знает причину, по которой национальная команда не добивалась больших успехов.



«Почему мы раньше не выигрывали титулов? Потому что Месси в сборной Аргентины играет один. Необходимо беречь его», — сказал хавбек.



Отметим, что уже давно на родине футболиста сформировалось мнение о том, что игрок якобы не выкладывается в матчах за сборную так, как за «Барселону».