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    ТОП-100 величайших футболистов в истории


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    Голосов: 0
    23.10.2024 11:10
    Самые выдающиеся футболисты в истории, кто они, за кого играли и чего добились?

    Самая популярная игра в мире собирала на футбольных полях большое количество высококлассных игроков. Выделить среди них сотню лучших по совокупности факторов – задача непростая. Тем не менее, это сделать удалось. Распределение футболистов по местам – субъективное мнение авторов.

    Топ-100 лучших футболистов в истории

    Место

    Игрок

    Гражданство

    Клубная

    карьера

    Годы выступлений

    1

    Лионель

    Месси

    Аргентина

    “Барселона”

    “ПСЖ”

    “Интер Майами”

    2003 – н. в.

    2

    Диего

    Марадона

    Аргентина

    “Аргентинос Хуниорс”

    “Бока Хуниорс”

    “Барселона”

    “Наполи”

    “Севилья”

    “Ньюэллс Олд Бойз”

    “Бока Хуниорс”

    1976 – 1997

    3

    Криштиану

    Роналду

    Португалия

    “Спортинг” Лиссабон

    “Манчестер Юнайтед”

    “Реал” Мадрид

    “Ювентус”

    “Манчестер Юнайтед”

    “Аль-Наср”

    2002 – н. в.

    4

    Пеле

    Бразилия

    “Сантос”

    “Нью-Йорк Космос”

    1956 – 1977

    5

    Зинедин

    Зидан

    Алжир

    Франция

    “Канн”

    “Бордо”

    “Ювентус”

    “Реал” Мадрид

    1988 – 2006

    6

    Йохан

    Кройф

    Нидерланды

    “Аякс”

    “Барселона”

    “Лос-Анджелес Ацтекс”

    “Вашингтон Дипломатс”

    “Леванте”

    “Вашингтон Дипломатс”

    “Аякс”

    “Фейеноорд”

    1964 – 1984

    7

    Джордж

    Бест

    Северная Ирландия

    “Манчестер Юнайтед”

    “Джиуш Гилд”

    “Данстабл Таун”

    “Стокпорт Каунти”

    “Корк Селтик”

    “Лос-Анджелес Ацтекс”

    “Фулхэм”

    “Форт-Лодердейл Страйкерс”

    “Хиберниан”

    “Сан-Хосе Эртквейкс”

    “Си Би”

    “Гонконг Рейнджерс”

    “Борнмут”

    “Брисбен Лайонс”

    “Осборн Парк Галеб”

    “Нанитон Боро”

    “Тобермор Юнайтед”

    1963 – 1984

    8

    Франц

    Беккенбауэр

    Германия

    “Бавария”

    “Нью-Йорк Космос”

    “Гамбург”

    1964 – 1983

    9

    Ференц

    Пушкаш

    Венгрия

    Испания

    “Гонвед”

    “Кишпешт II”

    “Реал” Мадрид

    1943 – 1967

    10

    Роналдо

    Бразилия

    “Крузейро”

    ПСВ

    “Барселона”

    “Интер” Милан

    “Реал” Мадрид

    “Милан”

    “Коринтианс”

    1993 – 2011

    11

    Герд

    Мюллер

    Германия

    “ТСБ 1861”

    “Бавария”

    “Форт-Лодердейл Страйкерс”

    1963 – 1981

    12

    Альфредо

    Ди Стефано

    Аргентина

    Колумбия

    Испания

    “Ривер Плейт”

    “Уракан”

    “Мильонариос”

    “Реал” Мадрид”

    “Эспаньол”

    1944 – 1966

    13

    Мишель

    Платини

    Франция

    “Нанси”

    “Сент-Этьен”

    “Ювентус”

    1972 – 1987

    14

    Зико

    Бразилия

    “Фламенко”

    “Удинезе”

    “Фламенко”

    “Сумитомо Металс”

    “Касима Антлерс”

    1971 – 1994

    15

    Гарринча

    Бразилия

    “Ботафого”

    “Коринтианс”

    “Португеза да Илья”

    “Атлетико Хуниор”

    “Фламенго”

    “Опария”

    1953 – 1972

    16

    Бобби

    Чарльтон

    Англия

    “Манчестер Юнайтед”

    “Престон Норт Энд”

    “Уотерфорд”

    “Аркадия Шепердс”

    “Бангор сити”

    “Ньюкасл КБ Юнайтед”

    “Блэктаун Сити”

    1956 – 1980

    17

    Паоло

    Мальдини

    Италия

    “Милан”

    1984 – 2009

    18

    Ромарио

    Бразилия

    “Васко да Гама”

    ПСВ

    “Барселона”

    “Фламенго”

    “Валенсия”

    “Васко да Гама”

    “Флуминенсе”

    “Аль-Садд”

    “Майами”

    “Аделаида Юнайтед”

    “Америка” Рио-де-Жанейро

    1985 – 2009

    19

    Джузеппе

    Меацца

    Италия

    “Интер” Милан

    “Милан”

    “Ювентус”

    “Варезе”

    “Аталанта”

    1927 – 1947

    20

    Андрес

    Иньеста

    Испания

    “Барселона”

    “Виссел Кобе”

    “Эмирейтс”

    2001 – 2024

    21

    Франко

    Барези

    Италия

    “Милан”

    1977 – 1997

    22

    Марко

    Ван Бастен

    Нидерланды

    “Аякс”

    “Милан”

    1981 – 1995

    23

    Эйсебио

    Португалия

    “Спортинг” Лоренсу-Маркиш

    “Бенфика”

    “Бостон Минитмен”

    “Монтеррей”

    “Торонто Метрос-Кроэйша”

    “Бейра-Мар”

    “Лас Вегас Квиксилверс”

    “Униан ди Томар”

    “Родепорт Гилд”

    “Морока Суоллоуз”

    “Лузитану”

    “Нью-Джерси Американс”

    1960 – 1978

    24

    Хави

    Испания

    “Барселона”

    “Аль-Садд”

    1997 – 2019

    25

    Карлос

    Альберто

    Бразилия

    “Флуминенсе”

    “Сантос”

    “Фламенго”

    “Нью-Йорк Космос”

    “Калифорния Серф”

    1963 – 1982

    26

    Роналдиньо

    Бразилия

    Испания

    “Гремио”

    “ПСЖ”

    “Барселона”

    “Милан”

    “Фламенго”

    “Атлетико Минейро”

    “Керетаро”

    “Флуминенсе”

    1998 – 2015

    27

    Рууд

    Гуллит

    Нидерланды

    “Харлем”

    “Фейеноорд”

    ПСВ

    “Милан”

    “Сампдория”

    “Челси”

    1979 – 1998

    28

    Мануэль

    Нойер

    Германия

    “Шальке 04”

    “Бавария”

    2006 – н. в.

    29

    Сократес

    Бразилия

    “Ботафого”

    “Коринтианс”

    “Фиорентина”

    “Фламенго”

    “Сантос”

    “Гарфорт Таун”

    1974 – 2004

    30

    Раймон

    Копа

    Франция

    “Анже”

    “Реймс”

    “Реал” Мадрид

    1949 – 1967

    31

    Лев

    Яшин

    СССР

    “Динамо” Москва

    1950 – 1970

    32

    Лотар

    Маттеус

    ФРГ

    Германия

    “Херцогенаурах”

    “Боруссия” Менхенгладбах

    “Бавария”

    “Интер” Милан

    “Нью-Йорк

    Метро Старс”

    1978 – 2000

    33

    Стэнли

    Мэтьюз

    Англия

    “Сток Сити”

    “Блэкпул”

    “Хибернианс”

    1932 – 1970

    34

    Валентино

    Маццола

    Италия

    “Тресольди”

    “Альфа-Ромео”

    “Венеция”

    “Торино”

    1933 – 1949

    35

    Матиас

    Синделар

    Австрия

    “Герта” Вена

    “Аустрия” Вена

    1921 – 1939

    36

    Луис Суарес

    Мирамонтес

    Испания

    “Депортиво”

    Ла Корунья

    “Эспаньол Индастриал”

    “Барселона”

    “Интер” Милан

    “Сампдория”

    1953 – 1973

    37

    Франсиско

    Хенто

    Испания

    “Сантандер”

    “Реал” Мадрид

    1952 – 1971

    38

    Бобби

    Мур

    Англия

    “Вест Хэм Юнайтед”

    “Фулхэм”

    “Сан-Антонио Тандер”

    “Сиэтл Саундерс”

    “Хернинг Фремад”

    1958 – 1978

    39

    Микаэль Лаудруп

    Дания

    “КБ”

    “Брондбю”

    “Ювентус”

    “Лацио”

    “Барселона”

    “Реал” Мадрид

    “Виссел Кобе”

    “Аякс”

    1981 – 1998

    40

    Роберто

    Баджо

    Италия

    “Виченца”

    “Фиорентина”

    “Ювентус”

    “Милан”

    “Болонья”

    “Интер” Милан

    “Брешиа”

    1982 – 2004

    41

    Кенни

    Далглиш

    Шотландия

    “Селтик”

    “Ливерпуль”

    1969 – 1990

    42

    Паоло

    Росси

    Италия

    “Ювентус”

    “Комо”

    “Виченца”

    “Перуджа”

    “Милан”

    “Верона”

    1973 – 1987

    43

    Нандор

    Хидегкути

    Венгрия

    “Уйлаки”

    “Газдьяр”

    “Электромош”

    “Херминамезе”

    МТК

    1938 – 1958

    44

    Гюнтер

    Нетцер

    Германия

    “Боруссия” Менхенгладбах

    “Реал” Мадрид

    “Грассхоппер”

    1963 – 1977

    45

    Джанлуиджи

    Буффон

    Италия

    “Парма”

    “Ювентус”

    “ПСЖ”

    “Парма”

    1995 – 2023

    46

    Диди

    Бразилия

    “Американо”

    “Ленсоэнсе”

    “Мадурейра”

    “Флуминенсе”

    “Ботафого”

    “Реал” Мадрид

    “Спортинг Кристал”

    “Сан-Паулу”

    “Веракрус”

    1946 – 1966

    47

    Роберто

    Ривелино

    Бразилия

    “Коринтианс”

    “Флуминенсе”

    “Аль-Хиляль”

    1965 – 1981

    48

    Кевин

    Киган

    Англия

    “Сканторп Юнайтед”

    “Ливерпуль”

    “Гамбург”

    “Саутгемптон”

    “Ньюкасл Юнайтед”

    “Блэктаун Сити”

    1968 – 1985

    49

    Тьери

    Анри

    Франция

    “Монако”

    “Ювентус”

    “Арсенал” Лондон

    “Барселона”

    “Нью-Йорк Ред Буллз”

    “Арсенал” Лондон

    1994 – 2012

    50

    Нилтон

    Сантос

    Бразилия

    “Ботафого”

    1948 – 1964

    51

    Хосе Мануэль

    Морено

    Аргентина

    “Ривер Плейт”

    “Реал Эспанья”

    “Универсидад Католика”

    “Бока Хуниорс”

    “Дефенсор Спортинг”

    “Феррокариль Оэсте”

    “Индепендьенте Медельин”

    1935 – 1961

    52

    Олег

    Блохин

    СССР

    Украина

    “Динамо” Киев

    “Форвертс” Штайр

    “Арис” Лимасол

    1969 – 1990

    53

    Жаирзиньо

    Бразилия

    “Ботафого”

    “Олимпик” Марсель

    “Кайзер Чифс”

    “Крузейро”

    “Португеса”

    “Нороэсте” Сан-Паулу

    “Насьонал Фаст Куб”

    “Хорхе Вильстерманн”

    “9 октября”

    “Тирадентис”

    1962 – 1983

    54

    Гаэтано

    Ширеа

    Италия

    “Аталанта”

    “Ювентус”

    1972 – 1988

    55

    Дино

    Дзофф

    Италия

    “Удинезе”

    “Мантова”

    “Наполи”

    “Ювентус”

    1961 – 1983

    56

    Хуан Альберто

    Скьяффино

    Уругвай

    Италия

    “Пеньяроль”

    “Милан”

    “Рома”

    1945 – 1962

    57

    Фриц

    Вальтер

    Германия

    ФРГ

    “Кайзерслаутерн”

    “Дитенхофен”

    “Сааргемонд”

    1938 – 1959

    58

    Даниэль

    Пассарелла

    Аргентина

    “Сармьенто”

    “Ривер Плейт”

    “Фиорентина”

    “Интер” Милан

    1971 – 1989

    59

    Гордон

    Бэнкс

    Англия

    “Честерфилд”

    “Лестер Сити”

    “Сток Сити”

    “Кливленд Стокерс”

    “Хелленик”

    “Форт-Левердейл Страйкерс”

    “Сент-Патрикс Атлетик”

    1958 – 1978

    60

    Джанни

    Ривера

    Италия

    “Александрия”

    “Милан”

    1958 – 1979

    61

    Карл-Хайнц

    Румменигге

    Германия

    “Бавария”

    “Интер” Милан

    “Серветт”

    1974 – 1989

    62

    Джон

    Чарльз

    Уэльс

    “Лидс Юнайтед”

    “Ювентус”

    “Рома”

    “Кардифф Сити

    “Херефорд Юнайтед”

    “Мертир-Тидвил”

    1948 – 1972

    63

    Дикси

    Дин

    Англия

    “Транмир Роверс”

    “Эвертон”

    “Ноттс Каунти”

    “Слайго Роверс”

    “Херст”

    1923 – 1939

    64

    Гуннар

    Нордаль

    Швеция

    “Хернефорс”

    “Дегерфорс”

    “Норрчепинг”

    “Милан”

    “Рома”

    “Карлстад”

    1937 – 1961

    65

    Йохан

    Неескенс

    Нидерланды

    РКХ

    “Аякс”

    “Барселона”

    “Нью-Йорк Космос”

    “Гронинген”

    “Миннесота Страйкерс”

    “Форт-Лрдердейл Сан”

    “Левенбрау”

    “Баар”

    “Цуг”

    1968 – 1991

    66

    Денис

    Лоу

    Шотландия

    “Хаддерсфилд Таун”

    “Манчестер Сити”

    “Торино”

    “Манчестер Юнайтед”

    1956 – 1974

    67

    Сандро

    Маццола

    Италия

    “Интер” Милан

    1961 – 1977

    68

    Деннис

    Бергкамп

    Нидерланды

    “Аякс”

    “Интер” Милан

    “Арсенал” Лондон

    1986 – 2006

    69

    Джимми

    Джонстон

    Шотландия

    “Селтик”

    “Сан-Хосе Эртквейкс”

    “Шеффилд Юнайтед”

    “Данди”

    “Шелбурн”

    “Элгин Сити”

    1961 – 1979

    70

    Рональд

    Куман

    Нидерланды

    “Гронинген”

    “Аякс”

    ПСВ

    “Барселона”

    “Фейеноорд”

    1980 – 1997

    71

    Омар

    Сивори

    Аргентина

    Италия

    “Ривер Плейт”

    “Ювентус”

    “Наполи”

    1954 – 1969

    72

    Теофило

    Кубильяс

    Перу

    “Альянса Лима”

    “Базель”

    “Порту”

    “Альянса Лима”

    “Форт-Лодердейл Страйкерс”

    “Саут Флорида Сан”

    “Майами Шаркс”

    1966 – 1989

    73

    Дани

    Алвес

    Бразилия

    “Баия”

    “Севилья”

    “Барселона”

    “Ювентус”

    “ПСЖ”

    “Сан-Пауло”

    “УНАМ Пумас”

    2001 – 2023

    74

    Эрик

    Кантона

    Франция

    “Осер”

    “Мартиг”

    “Олимпик” Марсель

    “Бордо”

    “Монпелье”

    “Ним Олимпик”

    “Лидс Юнайтед”

    “Манчестер Юнайтед”

    1982 – 1997

    75

    Хосе

    Андраде

    Уругвай

    “Мирамар Мисьонес”

    “Белья Виста”

    “Реформерс”

    “Насьональ” Монтевидео

    “Пеньяроль”

    “Атланта” Буэнос-Айрес

    “Архентинос Хуниорс”

    “Монтевидео Уондерерс ”

    1918 – 1937

    76

    Кафу

    Бразилия

    “Сан-Пауло”

    “Реал Сарагоса”

    “Жувентуде”

    “Палмейрас”

    “Рома”

    “Милан”

    1989 – 2008

    77

    Франк

    Райкард

    Нидерланды

    “Аякс”

    “Спортинг” Лиссабон

    “Реал Сарагоса”

    “Милан”

    1980 – 1995

    78

    Флориан

    Альберт

    Венгрия

    “Ференцварош”

    1958 – 1974

    79

    Лука

    Модрич

    Хорватия

    “Динамо” Загреб

    “Зриньски”

    “Интер” Запрешич

    “Тоттенхэм Хотспур”

    “Реал” Мадрид

    2002 – н. в.

    80

    Жюст

    Фонтен

    Франция

    “Касабланка”

    “Ницца”

    “Реймс”

    1950 – 1962

    81

    Йозеф

    Масопуст

    Чехо-

    словакия

    “Водотехна”

    “Дукла” Прага

    “Роял Кроссинг”

    1950 – 1970

    82

    Джимми

    Гривз

    Англия

    “Челси”

    “Милан”

    “Тоттенхэм Хотспур”

    “Вест Хэм Юнайтед”

    “Брентвуд Таун”

    “Челмсфорд Сити”

    “Барнет”

    “Вудфорд Таун”

    1957 – 1980

    83

    Уго

    Санчес

    Мексика

    “УНАМ Пумас”

    “Сан-Диего Сокерз”

    “Атлетико” Мадрид

    “Реал” Мадрид

    “Америка” Мехико

    “Райо Вальекано”

    “Атланте” Канкун

    “Линц”

    “Даллас Берн”

    “Атлетико Селая”

    1976 – 1997

    84

    Уэйн

    Руни

    Англия

    “Эвертон”

    “Манчестер Юнайтед”

    “Ди Си Юнайтед”

    “Дерби Каунти”

    2002 – 2021

    85

    Филипп

    Лам

    Германия

    “Бавария”

    “Штутгарт”

    2001 – 2017

    86

    Алан

    Ширер

    Англия

    “Саутгемптон”

    “Блэкберн Роверс”

    “Ньюкасл Юнайтед”

    1988 – 2006

    87

    Аллан

    Симонсен

    Дания

    “Вайле”

    “Боруссия” Менхенгладбах

    “Барселона”

    “Чарльтон Атлетик”

    “Вайле”

    1971 – 1989

    88

    Серхио

    Бускетс

    Испания

    “Барселона”

    “Интер Майами”

    2006 – н. в.

    89

    Христо

    Стоичков

    Болгария

    “Марица”

    “Хеброс”

    ЦСКА София

    “Барселона”

    “Парма”

    “Ан-Наср”

    “Касива Рейсол”

    “Чикаго Файр”

    “Ди Си Юнайтед”

    1982 – 2003

    90

    Роберто

    Карлос

    Бразилия

    Испания

    “Унион Сан-Жуан”

    “Атлетико Минейро”

    “Палмейрас”

    “Интер” Милан

    “Реал” Мадрид

    “Фенербахче”

    “Коринтианс”

    “Анжи”

    “Дели Дайнамос”

    1991 – 2015

    91

    Джачинто

    Факкетти

    Италия

    “Интер” Милан

    1960 – 1978

    92

    Петер

    Шмейхель

    Дания

    “Гладсаксе”

    “Видовре”

    “Брондбю”

    “Манчестер Юнайтед”

    “Спортинг” Лиссабон

    “Астон Вилла”

    “Манчестер Сити”

    1981 – 2003

    93

    Шандор

    Кочиш

    Венгрия

    “Ференцварош”

    ФТК II

    “Гонвед”

    “Янг Феллоуз”

    “Барселона”

    1946 – 1966

    94

    Луиш

    Фигу

    Португалия

    “Спортинг” Лиссабон

    “Барселона”

    “Реал” Мадрид

    “Интер” Милан

    1989 – 2009

    95

    Джалма

    Сантос

    Бразилия

    “Португеза Деспортос”

    “Палмейрас”

    “Атлетико Паранаэнсе”

    1948 – 1971

    96

    Хавьер Дзанетти

    Италия

    “Тальерес”

    “Банфилд”

    “Интер” Милан

    1992 – 2014

    97

    Джордж

    Веа

    Либерия

    “Майти Баролл”

    “Инвинсибл Элевен”

    “Африка Спортс”

    “Тоннер”

    “Монако”

    “ПСЖ”

    “Милан”

    “Челси”

    “Манчестер Сити”

    “Олимпик Марсель”

    “Аль-Джазира”

    1985 – 2003

    98

    Кака

    Бразилия

    Италия

    “Сан-Паулу”

    “Милан”

    “Реал” Мадрид

    “Орландо Сити”

    2001 – 2017

    99

    Марио

    Кемпес

    Аргентина

    “Институто” Кордова

    “Росарио Сентраль”

    “Валенсия”

    “Ривер Плейт”

    “Эркулес” Аликанте

    “Ферст” Вена

    “Санкт-Пельтен”

    “Кремс”

    “Артуро Фернандес Виаль”

    “Пелита Джая”

    1973 – 1996

    100

    Георге

    Хаджи

    Румыния

    “Фарул”

    “Спортурл Студенцеск”

    “Стяуа”

    “Реал” Мадрид

    “Брешиа”

    “Барселона”

    “Галатасарай”

    1982 – 2001

    Наибольшее представительство в рейтинге 100 величайших футболистов имеют игроки из Бразилии (17), Италии (15) и Англии (9).

    Только 7 из 100 лучших футболистов в истории выступали за одну команду в течение всей карьеры: Паоло Мальдини (“Милан”), Франко Барези (“Милан”), Лев Яшин (“Динамо” М), Нилтон Сантос (“Ботафого”), Сандро Маццола (“Интер” Милан), Флориан Альберт (“Ференцварош”), Джачинто Факкетти (“Интер” Милан).

    За наибольшее количество клубов в карьере играли: Джордж Бест – 17, Эйсебио – 12, Ромарио – 11, Джордж Веа – 11.

    10. Роналдо

    Роналдо или “Зубастик”, был ярчайшей звездой второй половины 90-х – начала 2000-х благодаря своей скорости и технике. Если бы не его страсть к вечеринкам и склонность к набору лишнего веса, он мог бы добиться гораздо большего.

    Тем не менее, наград в истории форварда предостаточно. Среди них: два “Золотых мяча” (1997 и 2002 годы), две победы на чемпионатах мира со сборной Бразилии (1994 и 2002 годы), несколько международных кубков, завоеванных с клубами, в которых он играл.

    9. Ференц Пушкаш

    Для Пушкаша лишний вес тоже был проблемой, но футболист справлялся с этим. Будучи левшой, “Майор” обладал сильнейшим ударом и способностью делать мастерские передачи.

    Со сборной Венгрии выиграл Олимпийские игры-1952, был серебряным призером чемпионата мира 1954 года. В составе “Реала” трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, становился неоднократно лучшим бомбардиром различных чемпионатов и международных турниров.

    8. Франц Беккенбауэр

    Франц Беккенбауэр, будучи по амплуа защитником, не только удачно страховал партнеров, выполняя функции либеро, но и был классным распасовщиком, участвовал в атаках своей команды, немало забивая. За видение игры и интеллигентное поведение на поле имел прозвище “Кайзер” Франц.

    Со сборной выиграл чемпионат Европы 1972 года и чемпионат мира 1974 года. Дважды становился обладателем “Золотого мяча”, трижды в истории с “Баварией” выигрывал Кубок европейских чемпионов.

    7. Джордж Бест

    Несмотря на то, что Бест не дружил с дисциплиной, чередуя футбольные матчи с пьяными загулами, он входит в первую десятку. Его дриблинг был бесподобен, болельщики его боготворили.

    Бест – единственный североирландец в истории, ставший обладателем “Золотого мяча”, забивший в финальном матче 1968 года гол за “Манчестер Юнайтед” в ворота “Бенфики” и приведший свой клуб к победе в Кубке чемпионов.

    6. Йохан Кройф

    Кройф – игрок, благодаря которому “Аякс” под руководством Ринуса Михелса добился невероятных успехов. С именем Йохана Кройфа уже в статусе тренера связано внедрение в практику “тотального футбола”, когда во главу угла ставилась универсальность лучших футболистов.

    Трижды в истории Кройф становился с “Аяксом” обладателем Кубком европейских чемпионов, завоевывал в 1972 году европейский Суперкубок и Межконтинентальный кубок, три раза награждался “Золотым мячом”. А вот со сборной Нидерландов золото не выигрывал – становился «лишь» призером чемпионата мира 1974-го и чемпионата Европы 1976-го гг.

    5. Зинедин Зидан

    Виртуозный созидатель, порой грубиян на футбольном поле – это все о Зинедине Зидане. На рубеже веков он блистал, выиграв со сборной Франции чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000-го.

    На клубном уровне у француза тоже были значительные достижения в истории: победа в Лиге чемпионов в 2002 году, два Суперкубка УЕФА и Межконтинентальных кубка (1996 и 2002 годы) с “Ювентусом” и “Реалом” соответственно.

    4. Пеле

    Пеле остается единственным футболистом в истории на планете, который стал чемпионом мира в 17 лет и 3 раза побеждал со сборной Бразилии на мировых форумах. Популярность звезды XX века была настолько велика, что в некоторых странах прекращались войны, когда он туда приезжал.

    3. Криштиану Роналду

    Роналду – показательный пример преданности футболу и профессионализму. Индивидуально он был силен и в юности, но со временем, благодаря постоянным тренировкам, вырос в великого игрока.

    По 5 раз Криштиану был обладателем “Золотого мяча” и выигрывал Лигу Чемпионов, лучшим бомбардиром которой является. Также он лучший бомбардир в истории сборных. Со сборной Португалии становился чемпионом Европы 2016 года. Если бы КриРо удалось завоевать титул чемпиона мира, он наверняка бы был в нашем списке выше.

    2. Диего Марадона

    Диего Марадона был настоящим лидером на поле. Его приход в “Наполи” сделал из команды-середнячка итальянской Серии А настоящего лидера чемпионата. И это при том, что на карьере негативно сказалась наркотическая зависимость.

    С неаполитанской командой Диего два раза в истории становился чемпионом Италии, по одному разу владел Кубком и Суперкубком этой страны, выигрывал кубок УЕФА. Но главное его достижение – победа на чемпионате мира 1986 года.

    1. Лионель Месси

    Возглавляет наш рейтинг Лионель Месси: 8-кратный обладатель “Золотого мяча”, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира – это лишь часть его достижений на клубном уровне. А тот факт, что в 2022 году он со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, подчеркивает заслуженность лидерства в рейтинге 100 величайших футболистов в истории.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: https://www.eurosport.com/
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    Комментарии (12)
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    Марк Аврелий!
    1729674777
    А где Ибрагимович?
    Ответить
    7:1
    1729674777
    я не согласен, переделывайте)
    Ответить
    7:1
    1729674974
    "А тот факт, что в 2022 году он со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира" а тот факт, что это позорнейший ЧМ, где аргентину тащили за уши всеми правдами и неправдами, где гном позорный забил 4 мяча с левых пенальти, не считая послематчевых — это, видимо, было учтено при составлении списка?
    Ответить
    Alex Atuan
    1729675387
    Интерсно с какой стати Месси на первом месте?за победу на чемпионате мира, которую ему просто подарили чтобы не плакал?за большое кол-во ЗМ, из которых треть как минимум он просто напросто не заслужил?за рекорды из которых многие были побиты КриРо?
    Ответить
    PHILADELPHIA 0001
    1729675969
    Анжи в списке улыбнуло)))
    Ответить
    Питерский князь
    1729680120
    Нойер лучше чем Яшин. Весь мир признает Яшина лучшим вратарём всех времён, но Нойер лучше. Кто составлял эту херню?
    Ответить
    vlv
    1729702572
    А Дзюба где?)
    Ответить
    VVM1964
    1729705864
    Не богата земля русская футбольными талантами ... !(
    Ответить
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