Самая популярная игра в мире собирала на футбольных полях большое количество высококлассных игроков. Выделить среди них сотню лучших по совокупности факторов – задача непростая. Тем не менее, это сделать удалось. Распределение футболистов по местам – субъективное мнение авторов.
Топ-100 лучших футболистов в истории
|
Место
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клубная
карьера
|
Годы выступлений
|
1
|
Лионель
Месси
|
Аргентина
|
“Барселона”
“ПСЖ”
“Интер Майами”
|
2003 – н. в.
|
2
|
Диего
Марадона
|
Аргентина
|
“Аргентинос Хуниорс”
“Бока Хуниорс”
“Барселона”
“Наполи”
“Севилья”
“Ньюэллс Олд Бойз”
“Бока Хуниорс”
|
1976 – 1997
|
3
|
Криштиану
Роналду
|
Португалия
|
“Спортинг” Лиссабон
“Манчестер Юнайтед”
“Реал” Мадрид
“Ювентус”
“Манчестер Юнайтед”
“Аль-Наср”
|
2002 – н. в.
|
4
|
Пеле
|
Бразилия
|
“Сантос”
“Нью-Йорк Космос”
|
1956 – 1977
|
5
|
Зинедин
Зидан
|
Алжир
Франция
|
“Канн”
“Бордо”
“Ювентус”
“Реал” Мадрид
|
1988 – 2006
|
6
|
Йохан
Кройф
|
Нидерланды
|
“Аякс”
“Барселона”
“Лос-Анджелес Ацтекс”
“Вашингтон Дипломатс”
“Леванте”
“Вашингтон Дипломатс”
“Аякс”
“Фейеноорд”
|
1964 – 1984
|
7
|
Джордж
Бест
|
Северная Ирландия
|
“Манчестер Юнайтед”
“Джиуш Гилд”
“Данстабл Таун”
“Стокпорт Каунти”
“Корк Селтик”
“Лос-Анджелес Ацтекс”
“Фулхэм”
“Форт-Лодердейл Страйкерс”
“Хиберниан”
“Сан-Хосе Эртквейкс”
“Си Би”
“Гонконг Рейнджерс”
“Борнмут”
“Брисбен Лайонс”
“Осборн Парк Галеб”
“Нанитон Боро”
“Тобермор Юнайтед”
|
1963 – 1984
|
8
|
Франц
Беккенбауэр
|
Германия
|
“Бавария”
“Нью-Йорк Космос”
“Гамбург”
|
1964 – 1983
|
9
|
Ференц
Пушкаш
|
Венгрия
Испания
|
“Гонвед”
“Кишпешт II”
“Реал” Мадрид
|
1943 – 1967
|
10
|
Роналдо
|
Бразилия
|
“Крузейро”
ПСВ
“Барселона”
“Интер” Милан
“Реал” Мадрид
“Милан”
“Коринтианс”
|
1993 – 2011
|
11
|
Герд
Мюллер
|
Германия
|
“ТСБ 1861”
“Бавария”
“Форт-Лодердейл Страйкерс”
|
1963 – 1981
|
12
|
Альфредо
Ди Стефано
|
Аргентина
Колумбия
Испания
|
“Ривер Плейт”
“Уракан”
“Мильонариос”
“Реал” Мадрид”
“Эспаньол”
|
1944 – 1966
|
13
|
Мишель
Платини
|
Франция
|
“Нанси”
“Сент-Этьен”
“Ювентус”
|
1972 – 1987
|
14
|
Зико
|
Бразилия
|
“Фламенко”
“Удинезе”
“Фламенко”
“Сумитомо Металс”
“Касима Антлерс”
|
1971 – 1994
|
15
|
Гарринча
|
Бразилия
|
“Ботафого”
“Коринтианс”
“Португеза да Илья”
“Атлетико Хуниор”
“Фламенго”
“Опария”
|
1953 – 1972
|
16
|
Бобби
Чарльтон
|
Англия
|
“Манчестер Юнайтед”
“Престон Норт Энд”
“Уотерфорд”
“Аркадия Шепердс”
“Бангор сити”
“Ньюкасл КБ Юнайтед”
“Блэктаун Сити”
|
1956 – 1980
|
17
|
Паоло
Мальдини
|
Италия
|
“Милан”
|
1984 – 2009
|
18
|
Ромарио
|
Бразилия
|
“Васко да Гама”
ПСВ
“Барселона”
“Фламенго”
“Валенсия”
“Васко да Гама”
“Флуминенсе”
“Аль-Садд”
“Майами”
“Аделаида Юнайтед”
“Америка” Рио-де-Жанейро
|
1985 – 2009
|
19
|
Джузеппе
Меацца
|
Италия
|
“Интер” Милан
“Милан”
“Ювентус”
“Варезе”
“Аталанта”
|
1927 – 1947
|
20
|
Андрес
Иньеста
|
Испания
|
“Барселона”
“Виссел Кобе”
“Эмирейтс”
|
2001 – 2024
|
21
|
Франко
Барези
|
Италия
|
“Милан”
|
1977 – 1997
|
22
|
Марко
Ван Бастен
|
Нидерланды
|
“Аякс”
“Милан”
|
1981 – 1995
|
23
|
Эйсебио
|
Португалия
|
“Спортинг” Лоренсу-Маркиш
“Бенфика”
“Бостон Минитмен”
“Монтеррей”
“Торонто Метрос-Кроэйша”
“Бейра-Мар”
“Лас Вегас Квиксилверс”
“Униан ди Томар”
“Родепорт Гилд”
“Морока Суоллоуз”
“Лузитану”
“Нью-Джерси Американс”
|
1960 – 1978
|
24
|
Хави
|
Испания
|
“Барселона”
“Аль-Садд”
|
1997 – 2019
|
25
|
Карлос
Альберто
|
Бразилия
|
“Флуминенсе”
“Сантос”
“Фламенго”
“Нью-Йорк Космос”
“Калифорния Серф”
|
1963 – 1982
|
26
|
Роналдиньо
|
Бразилия
Испания
|
“Гремио”
“ПСЖ”
“Барселона”
“Милан”
“Фламенго”
“Атлетико Минейро”
“Керетаро”
“Флуминенсе”
|
1998 – 2015
|
27
|
Рууд
Гуллит
|
Нидерланды
|
“Харлем”
“Фейеноорд”
ПСВ
“Милан”
“Сампдория”
“Челси”
|
1979 – 1998
|
28
|
Мануэль
Нойер
|
Германия
|
“Шальке 04”
“Бавария”
|
2006 – н. в.
|
29
|
Сократес
|
Бразилия
|
“Ботафого”
“Коринтианс”
“Фиорентина”
“Фламенго”
“Сантос”
“Гарфорт Таун”
|
1974 – 2004
|
30
|
Раймон
Копа
|
Франция
|
“Анже”
“Реймс”
“Реал” Мадрид
|
1949 – 1967
|
31
|
Лев
Яшин
|
СССР
|
“Динамо” Москва
|
1950 – 1970
|
32
|
Лотар
Маттеус
|
ФРГ
Германия
|
“Херцогенаурах”
“Боруссия” Менхенгладбах
“Бавария”
“Интер” Милан
“Нью-Йорк
Метро Старс”
|
1978 – 2000
|
33
|
Стэнли
Мэтьюз
|
Англия
|
“Сток Сити”
“Блэкпул”
“Хибернианс”
|
1932 – 1970
|
34
|
Валентино
Маццола
|
Италия
|
“Тресольди”
“Альфа-Ромео”
“Венеция”
“Торино”
|
1933 – 1949
|
35
|
Матиас
Синделар
|
Австрия
|
“Герта” Вена
“Аустрия” Вена
|
1921 – 1939
|
36
|
Мирамонтес
|
Испания
|
“Депортиво”
Ла Корунья
“Эспаньол Индастриал”
“Барселона”
“Интер” Милан
“Сампдория”
|
1953 – 1973
|
37
|
Франсиско
Хенто
|
Испания
|
“Сантандер”
“Реал” Мадрид
|
1952 – 1971
|
38
|
Бобби
Мур
|
Англия
|
“Вест Хэм Юнайтед”
“Фулхэм”
“Сан-Антонио Тандер”
“Сиэтл Саундерс”
“Хернинг Фремад”
|
1958 – 1978
|
39
|
Дания
|
“КБ”
“Брондбю”
“Ювентус”
“Лацио”
“Барселона”
“Реал” Мадрид
“Виссел Кобе”
“Аякс”
|
1981 – 1998
|
40
|
Роберто
Баджо
|
Италия
|
“Виченца”
“Фиорентина”
“Ювентус”
“Милан”
“Болонья”
“Интер” Милан
“Брешиа”
|
1982 – 2004
|
41
|
Кенни
Далглиш
|
Шотландия
|
“Селтик”
“Ливерпуль”
|
1969 – 1990
|
42
|
Паоло
Росси
|
Италия
|
“Ювентус”
“Комо”
“Виченца”
“Перуджа”
“Милан”
“Верона”
|
1973 – 1987
|
43
|
Нандор
Хидегкути
|
Венгрия
|
“Уйлаки”
“Газдьяр”
“Электромош”
“Херминамезе”
МТК
|
1938 – 1958
|
44
|
Гюнтер
Нетцер
|
Германия
|
“Боруссия” Менхенгладбах
“Реал” Мадрид
“Грассхоппер”
|
1963 – 1977
|
45
|
Джанлуиджи
Буффон
|
Италия
|
“Парма”
“Ювентус”
“ПСЖ”
“Парма”
|
1995 – 2023
|
46
|
Диди
|
Бразилия
|
“Американо”
“Ленсоэнсе”
“Мадурейра”
“Флуминенсе”
“Ботафого”
“Реал” Мадрид
“Спортинг Кристал”
“Сан-Паулу”
“Веракрус”
|
1946 – 1966
|
47
|
Роберто
Ривелино
|
Бразилия
|
“Коринтианс”
“Флуминенсе”
“Аль-Хиляль”
|
1965 – 1981
|
48
|
Кевин
Киган
|
Англия
|
“Сканторп Юнайтед”
“Ливерпуль”
“Гамбург”
“Саутгемптон”
“Ньюкасл Юнайтед”
“Блэктаун Сити”
|
1968 – 1985
|
49
|
Тьери
Анри
|
Франция
|
“Монако”
“Ювентус”
“Арсенал” Лондон
“Барселона”
“Нью-Йорк Ред Буллз”
“Арсенал” Лондон
|
1994 – 2012
|
50
|
Нилтон
Сантос
|
Бразилия
|
“Ботафого”
|
1948 – 1964
|
51
|
Хосе Мануэль
Морено
|
Аргентина
|
“Ривер Плейт”
“Реал Эспанья”
“Универсидад Католика”
“Бока Хуниорс”
“Дефенсор Спортинг”
“Феррокариль Оэсте”
“Индепендьенте Медельин”
|
1935 – 1961
|
52
|
Олег
Блохин
|
СССР
Украина
|
“Динамо” Киев
“Форвертс” Штайр
“Арис” Лимасол
|
1969 – 1990
|
53
|
Жаирзиньо
|
Бразилия
|
“Ботафого”
“Олимпик” Марсель
“Кайзер Чифс”
“Крузейро”
“Португеса”
“Нороэсте” Сан-Паулу
“Насьонал Фаст Куб”
“Хорхе Вильстерманн”
“9 октября”
“Тирадентис”
|
1962 – 1983
|
54
|
Гаэтано
Ширеа
|
Италия
|
“Аталанта”
“Ювентус”
|
1972 – 1988
|
55
|
Дино
Дзофф
|
Италия
|
“Удинезе”
“Мантова”
“Наполи”
“Ювентус”
|
1961 – 1983
|
56
|
Хуан Альберто
Скьяффино
|
Уругвай
Италия
|
“Пеньяроль”
“Милан”
“Рома”
|
1945 – 1962
|
57
|
Фриц
Вальтер
|
Германия
ФРГ
|
“Кайзерслаутерн”
“Дитенхофен”
“Сааргемонд”
|
1938 – 1959
|
58
|
Даниэль
Пассарелла
|
Аргентина
|
“Сармьенто”
“Ривер Плейт”
“Фиорентина”
“Интер” Милан
|
1971 – 1989
|
59
|
Гордон
Бэнкс
|
Англия
|
“Честерфилд”
“Лестер Сити”
“Сток Сити”
“Кливленд Стокерс”
“Хелленик”
“Форт-Левердейл Страйкерс”
“Сент-Патрикс Атлетик”
|
1958 – 1978
|
60
|
Джанни
Ривера
|
Италия
|
“Александрия”
“Милан”
|
1958 – 1979
|
61
|
Карл-Хайнц
Румменигге
|
Германия
|
“Бавария”
“Интер” Милан
“Серветт”
|
1974 – 1989
|
62
|
Джон
Чарльз
|
Уэльс
|
“Лидс Юнайтед”
“Ювентус”
“Рома”
“Кардифф Сити
“Херефорд Юнайтед”
“Мертир-Тидвил”
|
1948 – 1972
|
63
|
Дикси
Дин
|
Англия
|
“Транмир Роверс”
“Эвертон”
“Ноттс Каунти”
“Слайго Роверс”
“Херст”
|
1923 – 1939
|
64
|
Гуннар
Нордаль
|
Швеция
|
“Хернефорс”
“Дегерфорс”
“Норрчепинг”
“Милан”
“Рома”
“Карлстад”
|
1937 – 1961
|
65
|
Йохан
Неескенс
|
Нидерланды
|
РКХ
“Аякс”
“Барселона”
“Нью-Йорк Космос”
“Гронинген”
“Миннесота Страйкерс”
“Форт-Лрдердейл Сан”
“Левенбрау”
“Баар”
“Цуг”
|
1968 – 1991
|
66
|
Денис
Лоу
|
Шотландия
|
“Хаддерсфилд Таун”
“Манчестер Сити”
“Торино”
“Манчестер Юнайтед”
|
1956 – 1974
|
67
|
Сандро
Маццола
|
Италия
|
“Интер” Милан
|
1961 – 1977
|
68
|
Деннис
Бергкамп
|
Нидерланды
|
“Аякс”
“Интер” Милан
“Арсенал” Лондон
|
1986 – 2006
|
69
|
Джимми
Джонстон
|
Шотландия
|
“Селтик”
“Сан-Хосе Эртквейкс”
“Шеффилд Юнайтед”
“Данди”
“Шелбурн”
“Элгин Сити”
|
1961 – 1979
|
70
|
Рональд
Куман
|
Нидерланды
|
“Гронинген”
“Аякс”
ПСВ
“Барселона”
“Фейеноорд”
|
1980 – 1997
|
71
|
Омар
Сивори
|
Аргентина
Италия
|
“Ривер Плейт”
“Ювентус”
“Наполи”
|
1954 – 1969
|
72
|
Теофило
Кубильяс
|
Перу
|
“Альянса Лима”
“Базель”
“Порту”
“Альянса Лима”
“Форт-Лодердейл Страйкерс”
“Саут Флорида Сан”
“Майами Шаркс”
|
1966 – 1989
|
73
|
Дани
Алвес
|
Бразилия
|
“Баия”
“Севилья”
“Барселона”
“Ювентус”
“ПСЖ”
“Сан-Пауло”
“УНАМ Пумас”
|
2001 – 2023
|
74
|
Эрик
Кантона
|
Франция
|
“Осер”
“Мартиг”
“Олимпик” Марсель
“Бордо”
“Монпелье”
“Ним Олимпик”
“Лидс Юнайтед”
“Манчестер Юнайтед”
|
1982 – 1997
|
75
|
Хосе
Андраде
|
Уругвай
|
“Мирамар Мисьонес”
“Белья Виста”
“Реформерс”
“Насьональ” Монтевидео
“Пеньяроль”
“Атланта” Буэнос-Айрес
“Архентинос Хуниорс”
“Монтевидео Уондерерс ”
|
1918 – 1937
|
76
|
Бразилия
|
“Сан-Пауло”
“Реал Сарагоса”
“Жувентуде”
“Палмейрас”
“Рома”
“Милан”
|
1989 – 2008
|
77
|
Франк
Райкард
|
Нидерланды
|
“Аякс”
“Спортинг” Лиссабон
“Реал Сарагоса”
“Милан”
|
1980 – 1995
|
78
|
Флориан
Альберт
|
Венгрия
|
“Ференцварош”
|
1958 – 1974
|
79
|
Лука
Модрич
|
Хорватия
|
“Динамо” Загреб
“Зриньски”
“Интер” Запрешич
“Тоттенхэм Хотспур”
“Реал” Мадрид
|
2002 – н. в.
|
80
|
Жюст
Фонтен
|
Франция
|
“Касабланка”
“Ницца”
“Реймс”
|
1950 – 1962
|
81
|
Йозеф
Масопуст
|
Чехо-
словакия
|
“Водотехна”
“Дукла” Прага
“Роял Кроссинг”
|
1950 – 1970
|
82
|
Джимми
Гривз
|
Англия
|
“Челси”
“Милан”
“Тоттенхэм Хотспур”
“Вест Хэм Юнайтед”
“Брентвуд Таун”
“Челмсфорд Сити”
“Барнет”
“Вудфорд Таун”
|
1957 – 1980
|
83
|
Уго
Санчес
|
Мексика
|
“УНАМ Пумас”
“Сан-Диего Сокерз”
“Атлетико” Мадрид
“Реал” Мадрид
“Америка” Мехико
“Райо Вальекано”
“Атланте” Канкун
“Линц”
“Даллас Берн”
“Атлетико Селая”
|
1976 – 1997
|
84
|
Уэйн
Руни
|
Англия
|
“Эвертон”
“Манчестер Юнайтед”
“Ди Си Юнайтед”
“Дерби Каунти”
|
2002 – 2021
|
85
|
Филипп
Лам
|
Германия
|
“Бавария”
“Штутгарт”
|
2001 – 2017
|
86
|
Алан
Ширер
|
Англия
|
“Саутгемптон”
“Блэкберн Роверс”
“Ньюкасл Юнайтед”
|
1988 – 2006
|
87
|
Аллан
Симонсен
|
Дания
|
“Вайле”
“Боруссия” Менхенгладбах
“Барселона”
“Чарльтон Атлетик”
“Вайле”
|
1971 – 1989
|
88
|
Серхио
Бускетс
|
Испания
|
“Барселона”
“Интер Майами”
|
2006 – н. в.
|
89
|
Христо
Стоичков
|
Болгария
|
“Марица”
“Хеброс”
ЦСКА София
“Барселона”
“Парма”
“Ан-Наср”
“Касива Рейсол”
“Чикаго Файр”
“Ди Си Юнайтед”
|
1982 – 2003
|
90
|
Роберто
Карлос
|
Бразилия
Испания
|
“Унион Сан-Жуан”
“Атлетико Минейро”
“Палмейрас”
“Интер” Милан
“Реал” Мадрид
“Фенербахче”
“Коринтианс”
“Анжи”
“Дели Дайнамос”
|
1991 – 2015
|
91
|
Джачинто
Факкетти
|
Италия
|
“Интер” Милан
|
1960 – 1978
|
92
|
Петер
Шмейхель
|
Дания
|
“Гладсаксе”
“Видовре”
“Брондбю”
“Манчестер Юнайтед”
“Спортинг” Лиссабон
“Астон Вилла”
“Манчестер Сити”
|
1981 – 2003
|
93
|
Шандор
Кочиш
|
Венгрия
|
“Ференцварош”
ФТК II
“Гонвед”
“Янг Феллоуз”
“Барселона”
|
1946 – 1966
|
94
|
Луиш
Фигу
|
Португалия
|
“Спортинг” Лиссабон
“Барселона”
“Реал” Мадрид
“Интер” Милан
|
1989 – 2009
|
95
|
Джалма
Сантос
|
Бразилия
|
“Португеза Деспортос”
“Палмейрас”
“Атлетико Паранаэнсе”
|
1948 – 1971
|
96
|
Италия
|
“Тальерес”
“Банфилд”
“Интер” Милан
|
1992 – 2014
|
97
|
Джордж
Веа
|
Либерия
|
“Майти Баролл”
“Инвинсибл Элевен”
“Африка Спортс”
“Тоннер”
“Монако”
“ПСЖ”
“Милан”
“Челси”
“Манчестер Сити”
“Олимпик Марсель”
“Аль-Джазира”
|
1985 – 2003
|
98
|
Кака
|
Бразилия
Италия
|
“Сан-Паулу”
“Милан”
“Реал” Мадрид
“Орландо Сити”
|
2001 – 2017
|
99
|
Марио
Кемпес
|
Аргентина
|
“Институто” Кордова
“Росарио Сентраль”
“Валенсия”
“Ривер Плейт”
“Эркулес” Аликанте
“Ферст” Вена
“Санкт-Пельтен”
“Кремс”
“Артуро Фернандес Виаль”
“Пелита Джая”
|
1973 – 1996
|
100
|
Георге
Хаджи
|
Румыния
|
“Фарул”
“Спортурл Студенцеск”
“Стяуа”
“Реал” Мадрид
“Брешиа”
“Барселона”
“Галатасарай”
|
1982 – 2001
Наибольшее представительство в рейтинге 100 величайших футболистов имеют игроки из Бразилии (17), Италии (15) и Англии (9).
Только 7 из 100 лучших футболистов в истории выступали за одну команду в течение всей карьеры: Паоло Мальдини (“Милан”), Франко Барези (“Милан”), Лев Яшин (“Динамо” М), Нилтон Сантос (“Ботафого”), Сандро Маццола (“Интер” Милан), Флориан Альберт (“Ференцварош”), Джачинто Факкетти (“Интер” Милан).
За наибольшее количество клубов в карьере играли: Джордж Бест – 17, Эйсебио – 12, Ромарио – 11, Джордж Веа – 11.
10. Роналдо
Роналдо или “Зубастик”, был ярчайшей звездой второй половины 90-х – начала 2000-х благодаря своей скорости и технике. Если бы не его страсть к вечеринкам и склонность к набору лишнего веса, он мог бы добиться гораздо большего.
Тем не менее, наград в истории форварда предостаточно. Среди них: два “Золотых мяча” (1997 и 2002 годы), две победы на чемпионатах мира со сборной Бразилии (1994 и 2002 годы), несколько международных кубков, завоеванных с клубами, в которых он играл.
9. Ференц Пушкаш
Для Пушкаша лишний вес тоже был проблемой, но футболист справлялся с этим. Будучи левшой, “Майор” обладал сильнейшим ударом и способностью делать мастерские передачи.
Со сборной Венгрии выиграл Олимпийские игры-1952, был серебряным призером чемпионата мира 1954 года. В составе “Реала” трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, становился неоднократно лучшим бомбардиром различных чемпионатов и международных турниров.
8. Франц Беккенбауэр
Франц Беккенбауэр, будучи по амплуа защитником, не только удачно страховал партнеров, выполняя функции либеро, но и был классным распасовщиком, участвовал в атаках своей команды, немало забивая. За видение игры и интеллигентное поведение на поле имел прозвище “Кайзер” Франц.
Со сборной выиграл чемпионат Европы 1972 года и чемпионат мира 1974 года. Дважды становился обладателем “Золотого мяча”, трижды в истории с “Баварией” выигрывал Кубок европейских чемпионов.
7. Джордж Бест
Несмотря на то, что Бест не дружил с дисциплиной, чередуя футбольные матчи с пьяными загулами, он входит в первую десятку. Его дриблинг был бесподобен, болельщики его боготворили.
Бест – единственный североирландец в истории, ставший обладателем “Золотого мяча”, забивший в финальном матче 1968 года гол за “Манчестер Юнайтед” в ворота “Бенфики” и приведший свой клуб к победе в Кубке чемпионов.
6. Йохан Кройф
Кройф – игрок, благодаря которому “Аякс” под руководством Ринуса Михелса добился невероятных успехов. С именем Йохана Кройфа уже в статусе тренера связано внедрение в практику “тотального футбола”, когда во главу угла ставилась универсальность лучших футболистов.
Трижды в истории Кройф становился с “Аяксом” обладателем Кубком европейских чемпионов, завоевывал в 1972 году европейский Суперкубок и Межконтинентальный кубок, три раза награждался “Золотым мячом”. А вот со сборной Нидерландов золото не выигрывал – становился «лишь» призером чемпионата мира 1974-го и чемпионата Европы 1976-го гг.
5. Зинедин Зидан
Виртуозный созидатель, порой грубиян на футбольном поле – это все о Зинедине Зидане. На рубеже веков он блистал, выиграв со сборной Франции чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000-го.
На клубном уровне у француза тоже были значительные достижения в истории: победа в Лиге чемпионов в 2002 году, два Суперкубка УЕФА и Межконтинентальных кубка (1996 и 2002 годы) с “Ювентусом” и “Реалом” соответственно.
4. Пеле
Пеле остается единственным футболистом в истории на планете, который стал чемпионом мира в 17 лет и 3 раза побеждал со сборной Бразилии на мировых форумах. Популярность звезды XX века была настолько велика, что в некоторых странах прекращались войны, когда он туда приезжал.
3. Криштиану Роналду
Роналду – показательный пример преданности футболу и профессионализму. Индивидуально он был силен и в юности, но со временем, благодаря постоянным тренировкам, вырос в великого игрока.
По 5 раз Криштиану был обладателем “Золотого мяча” и выигрывал Лигу Чемпионов, лучшим бомбардиром которой является. Также он лучший бомбардир в истории сборных. Со сборной Португалии становился чемпионом Европы 2016 года. Если бы КриРо удалось завоевать титул чемпиона мира, он наверняка бы был в нашем списке выше.
2. Диего Марадона
Диего Марадона был настоящим лидером на поле. Его приход в “Наполи” сделал из команды-середнячка итальянской Серии А настоящего лидера чемпионата. И это при том, что на карьере негативно сказалась наркотическая зависимость.
С неаполитанской командой Диего два раза в истории становился чемпионом Италии, по одному разу владел Кубком и Суперкубком этой страны, выигрывал кубок УЕФА. Но главное его достижение – победа на чемпионате мира 1986 года.
1. Лионель Месси
Возглавляет наш рейтинг Лионель Месси: 8-кратный обладатель “Золотого мяча”, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира – это лишь часть его достижений на клубном уровне. А тот факт, что в 2022 году он со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, подчеркивает заслуженность лидерства в рейтинге 100 величайших футболистов в истории.