Самые выдающиеся футболисты в истории, кто они, за кого играли и чего добились?

Самая популярная игра в мире собирала на футбольных полях большое количество высококлассных игроков. Выделить среди них сотню лучших по совокупности факторов – задача непростая. Тем не менее, это сделать удалось. Распределение футболистов по местам – субъективное мнение авторов.

Топ-100 лучших футболистов в истории

Место Игрок Гражданство Клубная карьера Годы выступлений 1 Лионель Месси Аргентина “Барселона” “ПСЖ” “Интер Майами” 2003 – н. в. 2 Диего Марадона Аргентина “Аргентинос Хуниорс” “Бока Хуниорс” “Барселона” “Наполи” “Севилья” “Ньюэллс Олд Бойз” “Бока Хуниорс” 1976 – 1997 3 Криштиану Роналду Португалия “Спортинг” Лиссабон “Манчестер Юнайтед” “Реал” Мадрид “Ювентус” “Манчестер Юнайтед” “Аль-Наср” 2002 – н. в. 4 Пеле Бразилия “Сантос” “Нью-Йорк Космос” 1956 – 1977 5 Зинедин Зидан Алжир Франция “Канн” “Бордо” “Ювентус” “Реал” Мадрид 1988 – 2006 6 Йохан Кройф Нидерланды “Аякс” “Барселона” “Лос-Анджелес Ацтекс” “Вашингтон Дипломатс” “Леванте” “Вашингтон Дипломатс” “Аякс” “Фейеноорд” 1964 – 1984 7 Джордж Бест Северная Ирландия “Манчестер Юнайтед” “Джиуш Гилд” “Данстабл Таун” “Стокпорт Каунти” “Корк Селтик” “Лос-Анджелес Ацтекс” “Фулхэм” “Форт-Лодердейл Страйкерс” “Хиберниан” “Сан-Хосе Эртквейкс” “Си Би” “Гонконг Рейнджерс” “Борнмут” “Брисбен Лайонс” “Осборн Парк Галеб” “Нанитон Боро” “Тобермор Юнайтед” 1963 – 1984 8 Франц Беккенбауэр Германия “Бавария” “Нью-Йорк Космос” “Гамбург” 1964 – 1983 9 Ференц Пушкаш Венгрия Испания “Гонвед” “Кишпешт II” “Реал” Мадрид 1943 – 1967 10 Роналдо Бразилия “Крузейро” ПСВ “Барселона” “Интер” Милан “Реал” Мадрид “Милан” “Коринтианс” 1993 – 2011 11 Герд Мюллер Германия “ТСБ 1861” “Бавария” “Форт-Лодердейл Страйкерс” 1963 – 1981 12 Альфредо Ди Стефано Аргентина Колумбия Испания “Ривер Плейт” “Уракан” “Мильонариос” “Реал” Мадрид” “Эспаньол” 1944 – 1966 13 Мишель Платини Франция “Нанси” “Сент-Этьен” “Ювентус” 1972 – 1987 14 Зико Бразилия “Фламенко” “Удинезе” “Фламенко” “Сумитомо Металс” “Касима Антлерс” 1971 – 1994 15 Гарринча Бразилия “Ботафого” “Коринтианс” “Португеза да Илья” “Атлетико Хуниор” “Фламенго” “Опария” 1953 – 1972 16 Бобби Чарльтон Англия “Манчестер Юнайтед” “Престон Норт Энд” “Уотерфорд” “Аркадия Шепердс” “Бангор сити” “Ньюкасл КБ Юнайтед” “Блэктаун Сити” 1956 – 1980 17 Паоло Мальдини Италия “Милан” 1984 – 2009 18 Ромарио Бразилия “Васко да Гама” ПСВ “Барселона” “Фламенго” “Валенсия” “Васко да Гама” “Флуминенсе” “Аль-Садд” “Майами” “Аделаида Юнайтед” “Америка” Рио-де-Жанейро 1985 – 2009 19 Джузеппе Меацца Италия “Интер” Милан “Милан” “Ювентус” “Варезе” “Аталанта” 1927 – 1947 20 Андрес Иньеста Испания “Барселона” “Виссел Кобе” “Эмирейтс” 2001 – 2024 21 Франко Барези Италия “Милан” 1977 – 1997 22 Марко Ван Бастен Нидерланды “Аякс” “Милан” 1981 – 1995 23 Эйсебио Португалия “Спортинг” Лоренсу-Маркиш “Бенфика” “Бостон Минитмен” “Монтеррей” “Торонто Метрос-Кроэйша” “Бейра-Мар” “Лас Вегас Квиксилверс” “Униан ди Томар” “Родепорт Гилд” “Морока Суоллоуз” “Лузитану” “Нью-Джерси Американс” 1960 – 1978 24 Хави Испания “Барселона” “Аль-Садд” 1997 – 2019 25 Карлос Альберто Бразилия “Флуминенсе” “Сантос” “Фламенго” “Нью-Йорк Космос” “Калифорния Серф” 1963 – 1982 26 Роналдиньо Бразилия Испания “Гремио” “ПСЖ” “Барселона” “Милан” “Фламенго” “Атлетико Минейро” “Керетаро” “Флуминенсе” 1998 – 2015 27 Рууд Гуллит Нидерланды “Харлем” “Фейеноорд” ПСВ “Милан” “Сампдория” “Челси” 1979 – 1998 28 Мануэль Нойер Германия “Шальке 04” “Бавария” 2006 – н. в. 29 Сократес Бразилия “Ботафого” “Коринтианс” “Фиорентина” “Фламенго” “Сантос” “Гарфорт Таун” 1974 – 2004 30 Раймон Копа Франция “Анже” “Реймс” “Реал” Мадрид 1949 – 1967 31 Лев Яшин СССР “Динамо” Москва 1950 – 1970 32 Лотар Маттеус ФРГ Германия “Херцогенаурах” “Боруссия” Менхенгладбах “Бавария” “Интер” Милан “Нью-Йорк Метро Старс” 1978 – 2000 33 Стэнли Мэтьюз Англия “Сток Сити” “Блэкпул” “Хибернианс” 1932 – 1970 34 Валентино Маццола Италия “Тресольди” “Альфа-Ромео” “Венеция” “Торино” 1933 – 1949 35 Матиас Синделар Австрия “Герта” Вена “Аустрия” Вена 1921 – 1939 36 Луис Суарес Мирамонтес Испания “Депортиво” Ла Корунья “Эспаньол Индастриал” “Барселона” “Интер” Милан “Сампдория” 1953 – 1973 37 Франсиско Хенто Испания “Сантандер” “Реал” Мадрид 1952 – 1971 38 Бобби Мур Англия “Вест Хэм Юнайтед” “Фулхэм” “Сан-Антонио Тандер” “Сиэтл Саундерс” “Хернинг Фремад” 1958 – 1978 39 Микаэль Лаудруп Дания “КБ” “Брондбю” “Ювентус” “Лацио” “Барселона” “Реал” Мадрид “Виссел Кобе” “Аякс” 1981 – 1998 40 Роберто Баджо Италия “Виченца” “Фиорентина” “Ювентус” “Милан” “Болонья” “Интер” Милан “Брешиа” 1982 – 2004 41 Кенни Далглиш Шотландия “Селтик” “Ливерпуль” 1969 – 1990 42 Паоло Росси Италия “Ювентус” “Комо” “Виченца” “Перуджа” “Милан” “Верона” 1973 – 1987 43 Нандор Хидегкути Венгрия “Уйлаки” “Газдьяр” “Электромош” “Херминамезе” МТК 1938 – 1958 44 Гюнтер Нетцер Германия “Боруссия” Менхенгладбах “Реал” Мадрид “Грассхоппер” 1963 – 1977 45 Джанлуиджи Буффон Италия “Парма” “Ювентус” “ПСЖ” “Парма” 1995 – 2023 46 Диди Бразилия “Американо” “Ленсоэнсе” “Мадурейра” “Флуминенсе” “Ботафого” “Реал” Мадрид “Спортинг Кристал” “Сан-Паулу” “Веракрус” 1946 – 1966 47 Роберто Ривелино Бразилия “Коринтианс” “Флуминенсе” “Аль-Хиляль” 1965 – 1981 48 Кевин Киган Англия “Сканторп Юнайтед” “Ливерпуль” “Гамбург” “Саутгемптон” “Ньюкасл Юнайтед” “Блэктаун Сити” 1968 – 1985 49 Тьери Анри Франция “Монако” “Ювентус” “Арсенал” Лондон “Барселона” “Нью-Йорк Ред Буллз” “Арсенал” Лондон 1994 – 2012 50 Нилтон Сантос Бразилия “Ботафого” 1948 – 1964 51 Хосе Мануэль Морено Аргентина “Ривер Плейт” “Реал Эспанья” “Универсидад Католика” “Бока Хуниорс” “Дефенсор Спортинг” “Феррокариль Оэсте” “Индепендьенте Медельин” 1935 – 1961 52 Олег Блохин СССР Украина “Динамо” Киев “Форвертс” Штайр “Арис” Лимасол 1969 – 1990 53 Жаирзиньо Бразилия “Ботафого” “Олимпик” Марсель “Кайзер Чифс” “Крузейро” “Португеса” “Нороэсте” Сан-Паулу “Насьонал Фаст Куб” “Хорхе Вильстерманн” “9 октября” “Тирадентис” 1962 – 1983 54 Гаэтано Ширеа Италия “Аталанта” “Ювентус” 1972 – 1988 55 Дино Дзофф Италия “Удинезе” “Мантова” “Наполи” “Ювентус” 1961 – 1983 56 Хуан Альберто Скьяффино Уругвай Италия “Пеньяроль” “Милан” “Рома” 1945 – 1962 57 Фриц Вальтер Германия ФРГ “Кайзерслаутерн” “Дитенхофен” “Сааргемонд” 1938 – 1959 58 Даниэль Пассарелла Аргентина “Сармьенто” “Ривер Плейт” “Фиорентина” “Интер” Милан 1971 – 1989 59 Гордон Бэнкс Англия “Честерфилд” “Лестер Сити” “Сток Сити” “Кливленд Стокерс” “Хелленик” “Форт-Левердейл Страйкерс” “Сент-Патрикс Атлетик” 1958 – 1978 60 Джанни Ривера Италия “Александрия” “Милан” 1958 – 1979 61 Карл-Хайнц Румменигге Германия “Бавария” “Интер” Милан “Серветт” 1974 – 1989 62 Джон Чарльз Уэльс “Лидс Юнайтед” “Ювентус” “Рома” “Кардифф Сити “Херефорд Юнайтед” “Мертир-Тидвил” 1948 – 1972 63 Дикси Дин Англия “Транмир Роверс” “Эвертон” “Ноттс Каунти” “Слайго Роверс” “Херст” 1923 – 1939 64 Гуннар Нордаль Швеция “Хернефорс” “Дегерфорс” “Норрчепинг” “Милан” “Рома” “Карлстад” 1937 – 1961 65 Йохан Неескенс Нидерланды РКХ “Аякс” “Барселона” “Нью-Йорк Космос” “Гронинген” “Миннесота Страйкерс” “Форт-Лрдердейл Сан” “Левенбрау” “Баар” “Цуг” 1968 – 1991 66 Денис Лоу Шотландия “Хаддерсфилд Таун” “Манчестер Сити” “Торино” “Манчестер Юнайтед” 1956 – 1974 67 Сандро Маццола Италия “Интер” Милан 1961 – 1977 68 Деннис Бергкамп Нидерланды “Аякс” “Интер” Милан “Арсенал” Лондон 1986 – 2006 69 Джимми Джонстон Шотландия “Селтик” “Сан-Хосе Эртквейкс” “Шеффилд Юнайтед” “Данди” “Шелбурн” “Элгин Сити” 1961 – 1979 70 Рональд Куман Нидерланды “Гронинген” “Аякс” ПСВ “Барселона” “Фейеноорд” 1980 – 1997 71 Омар Сивори Аргентина Италия “Ривер Плейт” “Ювентус” “Наполи” 1954 – 1969 72 Теофило Кубильяс Перу “Альянса Лима” “Базель” “Порту” “Альянса Лима” “Форт-Лодердейл Страйкерс” “Саут Флорида Сан” “Майами Шаркс” 1966 – 1989 73 Дани Алвес Бразилия “Баия” “Севилья” “Барселона” “Ювентус” “ПСЖ” “Сан-Пауло” “УНАМ Пумас” 2001 – 2023 74 Эрик Кантона Франция “Осер” “Мартиг” “Олимпик” Марсель “Бордо” “Монпелье” “Ним Олимпик” “Лидс Юнайтед” “Манчестер Юнайтед” 1982 – 1997 75 Хосе Андраде Уругвай “Мирамар Мисьонес” “Белья Виста” “Реформерс” “Насьональ” Монтевидео “Пеньяроль” “Атланта” Буэнос-Айрес “Архентинос Хуниорс” “Монтевидео Уондерерс ” 1918 – 1937 76 Кафу Бразилия “Сан-Пауло” “Реал Сарагоса” “Жувентуде” “Палмейрас” “Рома” “Милан” 1989 – 2008 77 Франк Райкард Нидерланды “Аякс” “Спортинг” Лиссабон “Реал Сарагоса” “Милан” 1980 – 1995 78 Флориан Альберт Венгрия “Ференцварош” 1958 – 1974 79 Лука Модрич Хорватия “Динамо” Загреб “Зриньски” “Интер” Запрешич “Тоттенхэм Хотспур” “Реал” Мадрид 2002 – н. в. 80 Жюст Фонтен Франция “Касабланка” “Ницца” “Реймс” 1950 – 1962 81 Йозеф Масопуст Чехо- словакия “Водотехна” “Дукла” Прага “Роял Кроссинг” 1950 – 1970 82 Джимми Гривз Англия “Челси” “Милан” “Тоттенхэм Хотспур” “Вест Хэм Юнайтед” “Брентвуд Таун” “Челмсфорд Сити” “Барнет” “Вудфорд Таун” 1957 – 1980 83 Уго Санчес Мексика “УНАМ Пумас” “Сан-Диего Сокерз” “Атлетико” Мадрид “Реал” Мадрид “Америка” Мехико “Райо Вальекано” “Атланте” Канкун “Линц” “Даллас Берн” “Атлетико Селая” 1976 – 1997 84 Уэйн Руни Англия “Эвертон” “Манчестер Юнайтед” “Ди Си Юнайтед” “Дерби Каунти” 2002 – 2021 85 Филипп Лам Германия “Бавария” “Штутгарт” 2001 – 2017 86 Алан Ширер Англия “Саутгемптон” “Блэкберн Роверс” “Ньюкасл Юнайтед” 1988 – 2006 87 Аллан Симонсен Дания “Вайле” “Боруссия” Менхенгладбах “Барселона” “Чарльтон Атлетик” “Вайле” 1971 – 1989 88 Серхио Бускетс Испания “Барселона” “Интер Майами” 2006 – н. в. 89 Христо Стоичков Болгария “Марица” “Хеброс” ЦСКА София “Барселона” “Парма” “Ан-Наср” “Касива Рейсол” “Чикаго Файр” “Ди Си Юнайтед” 1982 – 2003 90 Роберто Карлос Бразилия Испания “Унион Сан-Жуан” “Атлетико Минейро” “Палмейрас” “Интер” Милан “Реал” Мадрид “Фенербахче” “Коринтианс” “Анжи” “Дели Дайнамос” 1991 – 2015 91 Джачинто Факкетти Италия “Интер” Милан 1960 – 1978 92 Петер Шмейхель Дания “Гладсаксе” “Видовре” “Брондбю” “Манчестер Юнайтед” “Спортинг” Лиссабон “Астон Вилла” “Манчестер Сити” 1981 – 2003 93 Шандор Кочиш Венгрия “Ференцварош” ФТК II “Гонвед” “Янг Феллоуз” “Барселона” 1946 – 1966 94 Луиш Фигу Португалия “Спортинг” Лиссабон “Барселона” “Реал” Мадрид “Интер” Милан 1989 – 2009 95 Джалма Сантос Бразилия “Португеза Деспортос” “Палмейрас” “Атлетико Паранаэнсе” 1948 – 1971 96 Хавьер Дзанетти Италия “Тальерес” “Банфилд” “Интер” Милан 1992 – 2014 97 Джордж Веа Либерия “Майти Баролл” “Инвинсибл Элевен” “Африка Спортс” “Тоннер” “Монако” “ПСЖ” “Милан” “Челси” “Манчестер Сити” “Олимпик Марсель” “Аль-Джазира” 1985 – 2003 98 Кака Бразилия Италия “Сан-Паулу” “Милан” “Реал” Мадрид “Орландо Сити” 2001 – 2017 99 Марио Кемпес Аргентина “Институто” Кордова “Росарио Сентраль” “Валенсия” “Ривер Плейт” “Эркулес” Аликанте “Ферст” Вена “Санкт-Пельтен” “Кремс” “Артуро Фернандес Виаль” “Пелита Джая” 1973 – 1996 100 Георге Хаджи Румыния “Фарул” “Спортурл Студенцеск” “Стяуа” “Реал” Мадрид “Брешиа” “Барселона” “Галатасарай” 1982 – 2001

Наибольшее представительство в рейтинге 100 величайших футболистов имеют игроки из Бразилии (17), Италии (15) и Англии (9).

Только 7 из 100 лучших футболистов в истории выступали за одну команду в течение всей карьеры: Паоло Мальдини (“Милан”), Франко Барези (“Милан”), Лев Яшин (“Динамо” М), Нилтон Сантос (“Ботафого”), Сандро Маццола (“Интер” Милан), Флориан Альберт (“Ференцварош”), Джачинто Факкетти (“Интер” Милан).

За наибольшее количество клубов в карьере играли: Джордж Бест – 17, Эйсебио – 12, Ромарио – 11, Джордж Веа – 11.

10. Роналдо

Роналдо или “Зубастик”, был ярчайшей звездой второй половины 90-х – начала 2000-х благодаря своей скорости и технике. Если бы не его страсть к вечеринкам и склонность к набору лишнего веса, он мог бы добиться гораздо большего.

Тем не менее, наград в истории форварда предостаточно. Среди них: два “Золотых мяча” (1997 и 2002 годы), две победы на чемпионатах мира со сборной Бразилии (1994 и 2002 годы), несколько международных кубков, завоеванных с клубами, в которых он играл.

9. Ференц Пушкаш

Для Пушкаша лишний вес тоже был проблемой, но футболист справлялся с этим. Будучи левшой, “Майор” обладал сильнейшим ударом и способностью делать мастерские передачи.

Со сборной Венгрии выиграл Олимпийские игры-1952, был серебряным призером чемпионата мира 1954 года. В составе “Реала” трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, становился неоднократно лучшим бомбардиром различных чемпионатов и международных турниров.

8. Франц Беккенбауэр

Франц Беккенбауэр, будучи по амплуа защитником, не только удачно страховал партнеров, выполняя функции либеро, но и был классным распасовщиком, участвовал в атаках своей команды, немало забивая. За видение игры и интеллигентное поведение на поле имел прозвище “Кайзер” Франц.

Со сборной выиграл чемпионат Европы 1972 года и чемпионат мира 1974 года. Дважды становился обладателем “Золотого мяча”, трижды в истории с “Баварией” выигрывал Кубок европейских чемпионов.

7. Джордж Бест

Несмотря на то, что Бест не дружил с дисциплиной, чередуя футбольные матчи с пьяными загулами, он входит в первую десятку. Его дриблинг был бесподобен, болельщики его боготворили.

Бест – единственный североирландец в истории, ставший обладателем “Золотого мяча”, забивший в финальном матче 1968 года гол за “Манчестер Юнайтед” в ворота “Бенфики” и приведший свой клуб к победе в Кубке чемпионов.

6. Йохан Кройф

Кройф – игрок, благодаря которому “Аякс” под руководством Ринуса Михелса добился невероятных успехов. С именем Йохана Кройфа уже в статусе тренера связано внедрение в практику “тотального футбола”, когда во главу угла ставилась универсальность лучших футболистов.

Трижды в истории Кройф становился с “Аяксом” обладателем Кубком европейских чемпионов, завоевывал в 1972 году европейский Суперкубок и Межконтинентальный кубок, три раза награждался “Золотым мячом”. А вот со сборной Нидерландов золото не выигрывал – становился «лишь» призером чемпионата мира 1974-го и чемпионата Европы 1976-го гг.

Виртуозный созидатель, порой грубиян на футбольном поле – это все о Зинедине Зидане. На рубеже веков он блистал, выиграв со сборной Франции чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000-го.

На клубном уровне у француза тоже были значительные достижения в истории: победа в Лиге чемпионов в 2002 году, два Суперкубка УЕФА и Межконтинентальных кубка (1996 и 2002 годы) с “Ювентусом” и “Реалом” соответственно.

4. Пеле

Пеле остается единственным футболистом в истории на планете, который стал чемпионом мира в 17 лет и 3 раза побеждал со сборной Бразилии на мировых форумах. Популярность звезды XX века была настолько велика, что в некоторых странах прекращались войны, когда он туда приезжал.

Роналду – показательный пример преданности футболу и профессионализму. Индивидуально он был силен и в юности, но со временем, благодаря постоянным тренировкам, вырос в великого игрока.

По 5 раз Криштиану был обладателем “Золотого мяча” и выигрывал Лигу Чемпионов, лучшим бомбардиром которой является. Также он лучший бомбардир в истории сборных. Со сборной Португалии становился чемпионом Европы 2016 года. Если бы КриРо удалось завоевать титул чемпиона мира, он наверняка бы был в нашем списке выше.

Диего Марадона был настоящим лидером на поле. Его приход в “Наполи” сделал из команды-середнячка итальянской Серии А настоящего лидера чемпионата. И это при том, что на карьере негативно сказалась наркотическая зависимость.

С неаполитанской командой Диего два раза в истории становился чемпионом Италии, по одному разу владел Кубком и Суперкубком этой страны, выигрывал кубок УЕФА. Но главное его достижение – победа на чемпионате мира 1986 года.

Возглавляет наш рейтинг Лионель Месси: 8-кратный обладатель “Золотого мяча”, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира – это лишь часть его достижений на клубном уровне. А тот факт, что в 2022 году он со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, подчеркивает заслуженность лидерства в рейтинге 100 величайших футболистов в истории.