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    • Семак отреагировал на слова Карпина о том, что российский футбол «20 лет идет не туда»

    Семак отреагировал на слова Карпина о том, что российский футбол «20 лет идет не туда»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова тренера «Ростова» Валерия Карпина об уровне футбола в России.

    – Карпин заявил, что чемпионат России 20 лет движется не в том направлении. Как относитесь к такому высказыванию? По его словам, в чемпионате Бельгии скорости выше.

    – Не знаю, у каждого свое мнение. Все чемпионаты разные. Конечно, у нас многие команды играют глубоко от обороны, в таком случае ни о какой интенсивности идти речи не может.

    В чемпионате Нидерландов или Бельгии в большинстве своем клубы играют больше в атаку, это интереснее для болельщиков, это позволяет игрокам лучше проявлять себя. Клубы работают над тем, чтобы засветить и продать своих игроков.

    Кроме скорости и интенсивности есть другие аспекты: и мастерство, и качество. Если брать «Барселону» с Хави и Иньестой – игроки, которые великолепно играли с мячом. Тот же общий пробег «Барселоны» был значительно меньше многих клубов РПЛ. Это не означает, что команда играет хуже.

    • Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в подкасте у нападающего Федора Смолова сказал: «наш футбол уже лет 20 идeт не туда».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:01
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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1729771841
    И я о чем говорю, Барселона и Реал не хуже Зенита. :)))
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    Garrincha58
    1729774680
    Наш футбол деградирует уже давно и всё это связано с большими гонорарами игроков в командах первой 8-ки И сколько уже можно говорить Россия не футбольная страна и никогда не будет, если в СССР лига была сильная потому что там играли команды из союзных республик в сборной тоже в основном играли те кто сейчас уже после развала Союза не считается русским представьте на минутку, что у нас в лиге играли бы ДинамоК Шахтёр Динамо ТБ Арарат Ереван Динамо Мн вместо Факелов и ПариНН Акрона или Химок Оренбурга насколько тогда наша лига была сильней и интересней вот об этом надо говорить Карпину или Семаку, а не разводить тут демагогию куда мы движемся и с какими темпами. Карпин кстати сам эти 20 лет варится в этой кухне и ничего не сделал полезного, ч
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    NewLife
    1729776198
    "«20 лет идет не туда»" Конечно, мы уверенно идем в сторону Копа Кабаны))))
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