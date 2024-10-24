Мостовой: «В РПЛ любой может играть до 40 лет, не только Пьянич»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что уровень РПЛ позволяет игрокам выступать до 40 лет.

«В первый же день, когда стало известно, что ЦСКА подписал Пьянича, я сказал, что это хороший трансфер. Другое дело, что я просто не знал, где он играл. Я подумал, что он закончил. Не слышно же было, а оказывается, что он где-то в ОАЭ выступал. И я говорил, что он умный и креативный игрок. Все качества у него есть. Но вы же знаете, как у нас любят. Сейчас пару раз не получится и сразу критика начнется.

Но я уже много раз говорил, что в Россию в 34-35 могут приехать и становиться лучшими. Приезжали защитники, как Иванович в «Зенит» и Чорлука в «Локомотив» и становились лучшими. Так что, в РПЛ до 40 лет не только Пьянич, но и любой футболист может играть», – сказал Мостовой.