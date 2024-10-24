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    • Мостовой: «В РПЛ любой может играть до 40 лет, не только Пьянич»

    Мостовой: «В РПЛ любой может играть до 40 лет, не только Пьянич»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что уровень РПЛ позволяет игрокам выступать до 40 лет.

    «В первый же день, когда стало известно, что ЦСКА подписал Пьянича, я сказал, что это хороший трансфер. Другое дело, что я просто не знал, где он играл. Я подумал, что он закончил. Не слышно же было, а оказывается, что он где-то в ОАЭ выступал. И я говорил, что он умный и креативный игрок. Все качества у него есть. Но вы же знаете, как у нас любят. Сейчас пару раз не получится и сразу критика начнется.

    Но я уже много раз говорил, что в Россию в 34-35 могут приехать и становиться лучшими. Приезжали защитники, как Иванович в «Зенит» и Чорлука в «Локомотив» и становились лучшими. Так что, в РПЛ до 40 лет не только Пьянич, но и любой футболист может играть», – сказал Мостовой.

    • Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
    • На этой неделе Миралем сделал голевой пас в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).
    • Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    1729755389
    Пока рекордсмены по возрасту играют на твоём благословенном Западе,а мы ещё лет сто будем вспоминать Льва Ивановича Яшина,в связи с этим.Ну разве что Игорь подтянется. А как же ваши предыдущие заявления про Ла Лигу и АПЛ :Там в паспорт не заглядывают?
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