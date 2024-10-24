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    • Глушаков ответил, реально ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

    Глушаков ответил, реально ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

    Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал слова Евгения Латышонка о тратах.

    Евгений Латышонок сказал, что может прожить месяц на 30 тысяч. Когда вы читаете о таких суммах, верите?

    – Понятно, что футболист, может быть, хочет показаться скромнее, когда у него берут интервью. Но жить на 30 тысяч – это нереально, я по себе знаю. У меня трое детей, жена, машины, налоги – выходит очень большая сумма.

    Юрий Жирков сказал, что тратит больше миллиона.

    – Я не считал, честно. Наверное, плюс-минус столько и выходит. Смотря в какое время года. С налогами может быть больше или меньше.

    – Собрать ребенка в школу – это уже тысяч 50.

    – Не забывайте, что еще есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать – все стоит денег.

    • Глушаков на контракте с «Химками», но выступает за СКА Басты в Медиалиге.
    • Денис брал РПЛ со «Спартаком».
    • Глушаков – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии (8)
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    Красногвардейчик
    1729767471
    – Собрать ребенка в школу – это уже тысяч 50. – Не забывайте, что еще есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать – все стоит денег. ============================ А ты в курсе Денис, что средняя пенсия по стране 25 тыс у неработающего пенсионера? Заткнулся бы
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    Semenycch
    1729769440
    Охреневшие "герои" футбольных полей! У нас огромная страна и есть множество малых городов и поселков в которых нет медицины от слова совсем, крайне мало работы, в тяжелом состоянии коммунальная инфраструктура, а есть бараки постоенные при царе горохе в которых до сих пор живут люди и работают за мизерную зарплату тысяч в 20!
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    Cleaner
    1729770096
    Процентов СЕМЬДЕСЯТ россиян примерно на 30 тысяч рублей в месяц и существуют...((((((((((((((((((
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    Интерес
    1729773927
    "Социальный торт Наполеон",состоящий из горизонтальных слоёв теста различного наполнения,вкуса и консистенции.И есть общая "пропитка"-все живём в одной стране.Вот группен-руководителя спросите :Сколько Вы,уважаемый,живя на гособеспечении,тратите в день,получая(как посчитали ранее специалисты,исходя из совокупности доходов) в день 5 млн рубликов???Так,кажется,хотя что-то маловато...
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    gurov.
    1729774980
    ПРОЦЕНТОВ 80 РОССИЯН ЖИВУТ НА МЕНЬШУЮ СУММУ А ВЛАСТЬ ЖИРУЕТ ИМ И МИЛЛИОНА МАЛО.
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    Garrincha58
    1729775107
    Ещё Губерниева спросите сможет ли он прожить на эти крохи. Дурдом какой то... всех спросите!!!
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