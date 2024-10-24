Глушаков ответил, реально ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал слова Евгения Латышонка о тратах.

– Евгений Латышонок сказал, что может прожить месяц на 30 тысяч. Когда вы читаете о таких суммах, верите?

– Понятно, что футболист, может быть, хочет показаться скромнее, когда у него берут интервью. Но жить на 30 тысяч – это нереально, я по себе знаю. У меня трое детей, жена, машины, налоги – выходит очень большая сумма.

– Юрий Жирков сказал, что тратит больше миллиона.

– Я не считал, честно. Наверное, плюс-минус столько и выходит. Смотря в какое время года. С налогами может быть больше или меньше.

– Собрать ребенка в школу – это уже тысяч 50.

– Не забывайте, что еще есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать – все стоит денег.