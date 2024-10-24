Реакция Семака на российский паспорт для Дугласа Сантоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на присвоение российского гражданства Дугласу Сантосу.

– Дуглас Сантос может перестать считаться легионером. Планируете использовать чаще других иностранцев?

– Нет, пока об этом не думали. Что касается Дугласа, я рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские.

Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание [выступать за Россию], то он принесет пользу, как и Марио Фернандес.