Реакция Семака на российский паспорт для Дугласа Сантоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на присвоение российского гражданства Дугласу Сантосу.
– Дуглас Сантос может перестать считаться легионером. Планируете использовать чаще других иностранцев?
– Нет, пока об этом не думали. Что касается Дугласа, я рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские.
Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание [выступать за Россию], то он принесет пользу, как и Марио Фернандес.
- «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
- Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
- Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.