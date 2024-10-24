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    Реакция Семака на российский паспорт для Дугласа Сантоса

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на присвоение российского гражданства Дугласу Сантосу.

    – Дуглас Сантос может перестать считаться легионером. Планируете использовать чаще других иностранцев?

    – Нет, пока об этом не думали. Что касается Дугласа, я рад за него, он достаточно долго в России. Есть такие люди, которые более русские, чем русские.

    Безусловно, это хорошая новость. Если у него и у тренера сборной будет желание [выступать за Россию], то он принесет пользу, как и Марио Фернандес.

    • «Зенит» купил Дугласа Сантоса у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Бразилец провел 198 матчей за «Зенит», забил 7 голов и сделал 33 ассиста.
    • Дуглас играл на олимпийскую сборную Бразилии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (23)
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    R_a_i_n
    1729763939
    Этот придурок считает Сантоса более русским, чем русские. Рехнулся.
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    Азбука
    1729764950
    Жустино де Мело скучно прожить без конкуренции с Круговым. Теперь в сборной.
    Ответить
    Спартачище
    1729765176
    Своих воспитанников взрастить не в состоянии. Россиян в составе 2 калеки Приходиться уголькам паспорта выбивать Болотное посмешище
    Ответить
    Борис34684
    1729767004
    Полнейший цинизм Сирожи.
    Ответить
    FWSPM
    1729768968
    Не думали что нужно освободить легионерский слот поэтому президент указом выдал паспорт. просто так звезды сошлись
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    Semenycch
    1729769781
    Есть такие люди, которые более русские, чем русские. Эта фраза гениальна, браво! В истории России очень много людей, которые приехали в Россию из сытой Европы, а потом и из других частей света и осознанно отдали жизнь за Россию! И первый такой человек - Рюрик и его братья - Трувор и Синеус. Кстати, все эти трое викинги, то есть по современному норвежцы, основатели нашей страны, жили и погибли на северо-западе Руси, на древнейших Псковских и Новгородских землях, там где особенно ярко сейчас болеют за Зенит! Совпадение?
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    Конопляных дел мастер
    1729770752
    Самый надёжный и самый стабильный игрок Зенита. На протяжении всех лет не понижает планку высококачественного игрока. Заслужил почётное звание Россиянин.
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    aaaaahhhh
    1729775592
    ....Он был более русским чем русские, но зарплату предпочитал получать в американской валюте...
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