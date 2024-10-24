Пьянич: «Мой трансфер в ЦСКА – это история не про деньги»

Сентябрьский новичок ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своем трансфере.

Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.

На этой неделе Миралем сделал голевой пас в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).

Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

– Ты и ЦСКА: как все случилось? Почему ты вообще выбрал РПЛ для продолжения карьеры?

– У меня были предложения из других стран, но ни одно из них по-настоящему не заинтересовало. Я хотел играть на серьезном уровне – чувствую, что еще на многое способен. Когда на меня вышел ЦСКА, сразу подумал, что это хороший вариант. Я отлично знал клуб – играл против него в Лиге чемпионов. Великая команда с историей, к тому же достаточно известная в Европе.

Как только начались первые контакты, сразу сказал: «Давайте сделаем все быстро – я хочу играть». И переговоры не заняли много времени. Мы отлично поговорили с Марко Николичем, с руководством клуба. Желание видеть меня в ЦСКА исходило не от кого-то одного – все очень хотели моего приезда. Это тоже сказалось и подкупило.

– Обычно главная мотивация звезд, приезжающих в Россию, – деньги.

– Для меня это история не про деньги. Повторюсь, я просто хотел играть на высшем уровне. И, если честно, я приятно удивлен тому, насколько хороша наша команда. В ЦСКА много молодых игроков, а также качественных футболистов с большим потенциалом. Конечно, молодежи нужно набраться опыта, но у всех парней хорошая ментальность. Они упорно работают, многие из них талантливы. Так что пока все хорошо. Я счастлив.

– Ты сказал, что у тебя были другие предложения – почему не остался в тех же Эмиратах?

– Как я уже сказал, эта история не из-за денег. Нужно начать с того, что я изначально не хотел покидать Европу. Но обстоятельства сложились так, что в свое время я перебрался в ОАЭ. На это повлияли некоторые факторы: ситуация с коронавирусом, плюс у нас был не очень хороший сезон в «Барселоне» при Кумане. С ним я не чувствовал себя комфортно.

И хотел уйти, потому что Куман оставался главным тренером. Так я оказался в «Бешикташе». После я вернулся, тренером «Барселоны» уже стал Хави. С ним у меня сложились прекрасные отношения. Но в то же время я понимал, что не являюсь первым выбором на свою позицию. При переходе в «Барселону» тебе всегда нужно быть готовым стать номером один. Если ты уходишь в аренду, твоя важность для команды теряется, даже если ты потом возвращаешься.

Мой переход из «Ювентуса» в «Барселону» стал действительно громким трансфером. У меня была своя роль в команде, я играл. Но с Куманом все сложилось не так, как я хотел. На второй сезон я думал, что Роналд уйдет. Команда играла не очень хорошо – без стиля, свойственного «Барселоне». Так что меня очень удивило, что Куман остался.

– Поэтому ты ушел сам.

– Да, хотелось сделать это любой ценой. Но в тот момент клубы сталкивались с большими трудностями из-за пандемии. Банально не было понятно, когда фанаты вернутся на стадионы. Для европейских клубов это был очень сложный период, особенно с экономической точки зрения. Ведь никто не знал, что произойдет дальше.

К тому же у меня была высокая зарплата. Поэтому некоторые итальянские клубы просто не могли заплатить за меня. Когда трансферное окно в Европе закрылось, поступило предложение от «Бешикташа». У них было еще несколько дней для того, чтобы закрыть сделку.

Изначально я не думал, что окажусь в Турции, но варианта остаться в «Барселоне» при Кумане просто не было. Прежде всего я хотел играть, поэтому и согласился. Плюс повлияло недовольство Роналдом.

Сразу после моего возвращения в «Барселону» мы пришли к соглашению, чтобы меня отпустили в «Шарджу».

В ОАЭ я завоевал четыре титула, сыграл в азиатской Лиге чемпионов. Отличный опыт. Но мне все же не хватало настоящего футбола, атмосферы больших стадионов. Хотел вернуться, чтобы выступать на высоком уровне. Я находился на таком этапе карьеры, когда нужно было сделать правильный выбор. И, думаю, перейдя в ЦСКА, я его сделал.