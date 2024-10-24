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    Пьянич объяснился за свои антироссийские высказывания

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич пояснил свои антироссийские речи в 2022 году.

    – Ты говоришь, что не имел в виду ничего плохого, но посыл не играть с Россией многие восприняли остро. Роман Бабаев даже говорил, что ты готов извиниться.

    – Если кто-то воспринял те слова неправильно, я приношу извинения. Я не тот человек, который скажет одно, а потом будет все опровергать. Отвечаю за сказанное. На тот момент я не знал, какая была ситуация в России. По сути, мы были первой европейской сборной, которая должна была сыграть с Россией.

    Джеко и другие звезды сборной [Боснии] были напуганы. Это и была наша точка зрения. Не знаю, что эксперты или комментаторы услышали от меня. Но я никогда не говорил плохо о России. Почему вообще я должен был сказать что-то плохое о России? В чем смысл? Я же не политик. Не знал, что на самом деле происходит, какая предыстория. Те слова были лишь о том, что мы напуганы и не знали положения дел.

    Опять же, если кто-то неправильно понял мои слова или кого-то они задели, конечно, я приношу свои извинения. Но я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации о текущей ситуации.

    – Если в ближайшее время Россия и Босния снова начнут переговоры о товарищеском матче и боснийцы спросят твое мнение, играть или нет, что ты ответишь?

    – Думаю, провести такой матч – это о'кей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит.

    • Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
    • На этой неделе Миралем сделал голевой пас в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).
    • Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ilich55
    1729751032
    "Джеко и другие звезды сборной [Боснии] были напуганы." И чем же были напуганы!? В России большие Злые крокодилы Будут вас кусать, Бить и обижать..........
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    Дед otmoros
    1729753211
    Извиняльщик, блин. Его вера позволяет и даже поощряет обман православных, то биш ''неверных'' . А тем более за бабло. Бабаёв такой же.
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    Интерес
    1729755183
    Мы вообще все неправильные,всё понимаем неправильно,живём неправильно и неправильно платим огромные деньги неправильным,ничего не знающим и не понимающим заезжим футбольным гастролёрам.
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    FWSPM
    1729757302
    на колени на соль и 50 ударов плетью
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    Max-Min-vkontakte
    1729757799
    Что вы все так на него накинулись?) Чел приехал, увидел всё своими глазами, и изменил своё мнение. Что в этом плохого? Им же там всё негативно преподносят. Пускай приезжают, видят всё сами, и распространяют туда дальше на запад увиденное. А как по-другому ломать их стереотипы? Мы же хотим участвовать во всяких ИХ турнирах..
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    FCSpartakM
    1729760909
    вернется в европу в третий раз переобуется, все нормально
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