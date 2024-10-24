Пьянич объяснился за свои антироссийские высказывания

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич пояснил свои антироссийские речи в 2022 году.

– Ты говоришь, что не имел в виду ничего плохого, но посыл не играть с Россией многие восприняли остро. Роман Бабаев даже говорил, что ты готов извиниться.

– Если кто-то воспринял те слова неправильно, я приношу извинения. Я не тот человек, который скажет одно, а потом будет все опровергать. Отвечаю за сказанное. На тот момент я не знал, какая была ситуация в России. По сути, мы были первой европейской сборной, которая должна была сыграть с Россией.

Джеко и другие звезды сборной [Боснии] были напуганы. Это и была наша точка зрения. Не знаю, что эксперты или комментаторы услышали от меня. Но я никогда не говорил плохо о России. Почему вообще я должен был сказать что-то плохое о России? В чем смысл? Я же не политик. Не знал, что на самом деле происходит, какая предыстория. Те слова были лишь о том, что мы напуганы и не знали положения дел.

Опять же, если кто-то неправильно понял мои слова или кого-то они задели, конечно, я приношу свои извинения. Но я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации о текущей ситуации.

– Если в ближайшее время Россия и Босния снова начнут переговоры о товарищеском матче и боснийцы спросят твое мнение, играть или нет, что ты ответишь?

– Думаю, провести такой матч – это о'кей. Все видят, что некоторые другие страны делают неправильные вещи. Но их клубы и сборные продолжают выступать на международной арене. Это меня злит, потому что это несправедливо. Если через два-три месяца состоится матч Боснии и России, конечно, я буду за. Я же вижу реальную картину того, что здесь происходит.