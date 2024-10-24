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    Тимощук рассказал, как в «Зените» приняли Соболева

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил ситуацию летнего новичка команды Александра Соболева.

    – У него был большой провал в подготовке. Я с ним говорил, он занимался с тренером, но индивидуальная работа и в коллективе – это совсем разное.

    Могу по себе сказать: я уже не футболист, но бегаю в парке каждый день, хожу, занимаюсь. Но как только попадаешь на паркет или на футбольное поле – работа совсем другая. Пять минут – и ты сразу понимаешь, что та энергетика и то движение, тот накал, который происходит, – это сильно. И если ты не готов к этому ритму, то, естественно, выпадаешь.

    Что касается дебюта Саши – по желанию, по самоотдаче, по движению, наверное, для него были хорошие матчи. Но все-таки физически он чуть-чуть «подсел». Не хватало, скажем так, свежести.

    – Как вы оцениваете тезис, что Соболев пришел в «Зенит» за титулами? Ведь традиционно считается, что люди идут туда за деньгами...

    – Мы отталкиваемся от того, нужен ли игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев – один из сильнейших нападающих. И каждый хочет, чтобы у него был как можно более сильный футболист.

    Поэтому все только от него самого зависит. Команда действительно приняла Сашу очень хорошо. Поддержали ребята, он со многими в хороших отношениях, и поговорил, и объяснился. Это важно.

    Поэтому какие-то моменты, которые были в его бытность игроком другой команды, наверное, уже позади. Все надеются, что он принесет больше пользы нашей команде и самому себе. А мы сделаем все возможное для того, чтобы совместно с ним так же побеждать и добиваться результата.

    • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Форвард оформил 1+1 в 8 официальных матчах за новую команду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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