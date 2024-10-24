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    • Инсайдер Карпов возмущен отношением «Краснодара» к инвалидам

    Инсайдер Карпов возмущен отношением «Краснодара» к инвалидам

    Иван Карпов, бывший журналист и инсайдер «Матч ТВ», «Чемпионата», недоволен отношением «Краснодара» к инвалидам.

    • В 2019 году Карпов провел расследование и выяснил, что «Краснодар» неуважительно относится к инвалидам, лишает их билетов и даже допускает физическое воздействие.

    «Краснодар» – это тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И нам *** на мораль. Мы снизим количество мест для инвалидов, увеличим випку и не будем их туда пускать. Всех недовольных – *** [пошлем подальше]. Только среди них нашлась Таня Шкиря. Сложная женщина, которая бьется за правду. И хочет лишь нормального отношения, которого изначально не было.

    – Сейчас стало лучше?

    – Да, там есть изменения, но они локальны. Проблемы все еще остаются.

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    Источник: Спортс

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    Сегодня, 13:05
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алим Терек
    1729766081
    нужно 50 000 инвалидов на стадион отправить,шоб здоровым мест не осталось)))
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    Азбука
    1729771155
    Вот только Краснодар вышел на первое место и тут мы начали узнавать его неприглядную подноготную, а что будет если станут чемпионами.))
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