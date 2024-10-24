Инсайдер Карпов возмущен отношением «Краснодара» к инвалидам

Иван Карпов, бывший журналист и инсайдер «Матч ТВ», «Чемпионата», недоволен отношением «Краснодара» к инвалидам.

В 2019 году Карпов провел расследование и выяснил, что «Краснодар» неуважительно относится к инвалидам, лишает их билетов и даже допускает физическое воздействие.

«Краснодар» – это тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И нам *** на мораль. Мы снизим количество мест для инвалидов, увеличим випку и не будем их туда пускать. Всех недовольных – *** [пошлем подальше]. Только среди них нашлась Таня Шкиря. Сложная женщина, которая бьется за правду. И хочет лишь нормального отношения, которого изначально не было.

– Сейчас стало лучше?

– Да, там есть изменения, но они локальны. Проблемы все еще остаются.