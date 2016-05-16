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    В ближайшее время Фернандес сменит спортивное гражданство на российское

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что бразильский защитник армейцев Марио Фернандес вскоре получит гражданство России.

    «Все документы поданы. Вот-вот он поменяет спортивное гражданство, а потом должен будет получить и общероссийское», – сказал Гинер.

    В этом сезоне РФПЛ Фернандес сыграл 26 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2016 23:17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +91

      grigkh 17 мая 2016, 08:09

      Да ладно вам, посмотрите на Францию... Вся королевская рать, сплошные "Дартаньяны" и ничего не парятся! Чем Фернандес хуже того же Нойштейдтера или Козлова например...

      2
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      Рейтинг: +64

      Karanit > grigkh 17 мая 2016, 11:31

      да че ты с Францией сравниваешь, там четверть населения выходцы Марокко, Сенегала, Мавритании, Мали, Туниса и Алжира, ЧЕТВЕРТЬ, и чего удивляться что и сборная у них цветная, я же хочу болеть за Русских парней в нашей сборной

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 мая 2016, 06:56

      И на ЧМ 18 У нас защита и вратарь армейская. Просто капец.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Зенит оле оле ола 18 мая 2016, 09:18

      Прав на все сто. Чего уж там, всем игрокам ЦСКА российский паспорт, и сборная коней вырисовывается. Зачем париться.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 мая 2016, 00:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не очень хорошая тенденция. Надеюсь, это все единичные случае. А то катастрофа...

      -5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 мая 2016, 00:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если заявят за сборную, то это отличный повод болеть против нее.

      -5
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      Рейтинг: +1481

      GM > Тraumtanzеr 17 мая 2016, 00:33

      Мясные всегда отличались отсутствием мозгов, т.ч .ничего принципиально нового...

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > GM 17 мая 2016, 00:39

      Мы просто Русские, в отличие от таких как ты.

      -3
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      Рейтинг: +56

      FduchFM > Тraumtanzеr 17 мая 2016, 11:26

      Какие вы Русские, если у вас есть повод болеть против России ?
      Просто есть люди Русские, которые больше "некоторых Русских" знают что лучше для нашей страны.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > FduchFM 17 мая 2016, 21:19

      Не путай Русских с россиянами.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 мая 2016, 23:45

      Или я чего-то не понимаю или законы у нас странные, но логичнее вначале получить российское гражданство.

      0
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      Рейтинг: +160

      veltrener 16 мая 2016, 23:28

      к домашнего чемпионату мира подводят. будет футбольным Виктором Ан-ом )

      0
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      Рейтинг: +64

      Karanit 16 мая 2016, 23:27

      Против я этих натурализаций, зачем то гильерме, теперь фернандеса, на их позициях игроки хорошие у нас, Акинфеев и Смольников ничуть не хуже, хотя Марио безусловно игрок талантливый

      5
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Karanit 16 мая 2016, 23:39

      Гилерме никто не натурализовывал, он сам получил паспорт точно также, как любой другой иностранец. Его конституционное право.

      6
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Karanit 16 мая 2016, 23:40

      Марио выше и моложе Смольникова. Ну, а на мой взгляд так еще и техничнее при одинаковых развиваемых скоростях. Плюс Марио - универсал обороны, изначально он ЦЗ, Слуц его просто переучил

      4
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      Рейтинг: +51

      Fenom > Karanit 16 мая 2016, 23:46

      Дырофеев и Лодыркин это позор Российской сборной…сколько из-за этой с…редиски мы мячей пропустили,и мой ЦСКА и сборная страдает…ему пинок под зад вместе с Кокориным и не брать на евро…скажете у Конифея опыт есть и чтооо это за опыт…Гильерме Крицук и Селихов,Рыжиков там где то,но не Конифей это уже перебор…и второй персонаж Кокошка …кто нибудь объясните мне почему его ставят в состав,а Смолов сидит в запасе постоянно…и неужели за столько лет нельзя было вырастить защитников
      Простите наболело…

      4
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      Рейтинг: +1481

      GM > vvv246 17 мая 2016, 00:36

      Вот был бы тренером какой-нибудь экс-бомж - вот тогда бы зажили! :-))))

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