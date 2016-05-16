В ближайшее время Фернандес сменит спортивное гражданство на российское

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что бразильский защитник армейцев Марио Фернандес вскоре получит гражданство России.

«Все документы поданы. Вот-вот он поменяет спортивное гражданство, а потом должен будет получить и общероссийское», – сказал Гинер.

В этом сезоне РФПЛ Фернандес сыграл 26 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.