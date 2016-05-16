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    Гинер: «Ростов» ни разу не играл в ЛЧ. Выход «Зенита» был бы предпочтительнее»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (3:0) поделился своим мнением о чемпионской гонке и о выходе «Ростова» в Лигу чемпионов.

    – Интрига за чемпионство до последнего тура — давненько такого не было.

    – Это прекрасно. И во многом это следствие той работы по переходу на систему «осень-весна». Как ни крути, а приятно же играть на отличных полях при классной инфраструктуре.

    – «Ростов» обеспечил себе место в Лиге чемпионов после этого тура. Поздравите?

    – Безусловно. Это огромный успех для ростовчан. Но если говорить об опыте еврокубковых выступлений – «Ростов» все же ни разу не выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы – наверное, выход «Зенита» с этих позиций был бы более предпочтителен, – сказал Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2016 22:42
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +25

      Semёn 18 мая 2016, 03:16

      Пусть играют. Какому-нибудь Лахти не сольют как Зенит. Пхаха

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 17 мая 2016, 13:38

      Такое чувство что в ЛЧ каждый год должны играть одни и те же команды,бред просто!

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 17 мая 2016, 12:12

      Зенит сам виноват,но ничего не поделаешь

      1
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      Рейтинг: +6

      чепушило 17 мая 2016, 10:44

      Краснадару вчера сказали и они стояли, кони говно... .продажный чемпионат

      1
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      Рейтинг: +496

      firs04 17 мая 2016, 10:40

      Вот вот, за лето вообще может всякое случиться. и вылетят сразу во 2м раунде квалификации

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 мая 2016, 10:40

      Его послушать, то мечта одна: то Гинер, то Миллер, то Миллер, то Гинер, остальные
      холопы пусть на задворках жизни. Ну просто молодец, слов нет.

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 17 мая 2016, 09:48

      Посмотрим, друзья, пройдет ли Ростов квалификацию ЛЧ! Думаю ЦСКА не упустит чемпионство)

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov > vvv246 17 мая 2016, 11:55

      Чего ты так воонуешься?

      Выиграйте ЛЕ в следующем году и вами будут гордиться, а обсуждать у кого какие составы поздновато)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > vvv246 17 мая 2016, 12:37

      Я тебе, гнида, еще раз напоминаю про 1/4 в ЛЧ не так давно, и игроков у ЦСКА еле на один состав хватало, и достижение лучшее в ЛЧ смастерили и в чемпе вас подрюкали хорошо и в кубке выбили, так что подовись своими деньгами эксперт.

      -2
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      Рейтинг: +6

      AssasinNight 17 мая 2016, 08:56

      зато Бердыев Барсу делал

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 17 мая 2016, 07:56

      Каждый сыграл так,как смог

      1
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > sargassov 17 мая 2016, 12:06

      Чтото Гинер много говорить стал. В ЛЧ -0 очей, 4 место.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 17 мая 2016, 07:47

      Гинер должен быть благодарен осечке Ростова, что ЦСКА вышел на первое место!!!

      немного не хватило Ростову для чемпионства!!!! хотя еще Рубин может быть сможет упереться.... доживем до субботы!!!!

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