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    Орлов: «Хочется видеть в «Зените» Пеллегрини. Он не такой истеричный, как Моуринью»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто должен сменить Андре Виллаш-Боаша на посту наставника «Зенита».

    – В Англии пошли слухи о возможном переезде в Питер Жозе Моуринью.

    – Хотелось бы и его, и Пеллегрини. Оба хороши. Но Лига Европы – это не Лига чемпионов. Все-таки тренеры высокого класса, топовые – они, конечно, идут за Лигой чемпионов.

    – Лига чемпионов еще не потеряна: «Ростов» может взять лишь очко в двух матчах.

    – Да, вы правы. Мне кажется, наиболее реальный вариант – это Пеллегрини. Его результаты стабильны. И он не такой экспрессивный и истеричный, как Моуринью. В любом случае, он помягче.

    – Но при Моуринью гарантирована стабильная игра в обороне, как у «Ростова».

    – Новый тренер придет, он будет строить новую команду. Могут появиться новые защитники. Нельзя сказать, что Моуринью гарантирует стабильную игру в обороне. Ну и потом, что, Моуринью поедет в Россию, на наши стадионы? Особенно в Ростове. Там же маленькое поле и четыре трибуны, каждая из которых принадлежит отдельному хозяину. Сам стадион старый. Вот после 2018-го года, это да – у нас будет 11-12 потрясающих арен. Инфраструктура много значит. В общем, если «Зенит» не получит Лигу чемпионов, у тренеров будет свой взгляд на эту историю.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.05.2016 16:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 18 мая 2016, 11:34

      хочется не видеть и не слышать больше Гену ... ибо достал своими коментами

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 мая 2016, 09:32

      Семак должен быть тренером!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 18 мая 2016, 07:54

      Лучше бы помолчал этот пробомжовский комментатор, что он нёс в последнем матче, уму не постижимо, на матч ТВ совсем оборзели, не могут осадить своего старикана))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 16 мая 2016, 22:46

      Уже был один лысый итальянец,при котором в команде начались интриги и склоки,но видимо,снова хочется наступить на грабли!

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 мая 2016, 22:02

      ТОЛЬКО КАРПИН МОЖЕТ СПАСТИ БОМЖПРОЕКТ!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 16 мая 2016, 21:51

      Хочется видеть Орлова..., простите..., нельзя вслух.....

      -1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 16 мая 2016, 19:27

      Симеоне в Зенит не поедет, даже если Миллер подарит ему Газпром. Пеллегрини поедет только при двух условиях: 1) если его не возьмут в Эвертон, что вряд ли, 2) если ему дадут карт-бланш при формировании состава, что вряд ли. Так что возьмут очередного Боаша.

      -1
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      Рейтинг: +402

      Tri 16 мая 2016, 18:39

      А я Диего Синеоне увидеть на месте гл. тренере хочу, но Миллер меня не слышит.
      P.S Орлов не так уж и плох, кому не нравится, - Гусева послушайте)))

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Tri 19 мая 2016, 19:50

      Да на Симеоне даже у Мюллера с Газпрома денег не хватит, прийдется с шапкой в народ идти

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 16 мая 2016, 18:28

      А кто заменит Орлова на комментаторском месте?

      1
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      Рейтинг: +43

      Denis S. 16 мая 2016, 17:33

      "В общем, если «Зенит» не получит Лигу чемпионов, у тренеров будет свой взгляд на эту историю." Один вопрос: Что значит "не получит"? Я думал нужно завоевывать путевку в ЛЧ на футбольном поле...

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