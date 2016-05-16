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    Клозе не думает о завершении карьеры

    Нападающий «Лацио» Мирослав Клозе дал понять, что не собирается завершать карьеру футболиста в ближайшее время.

    «Я еще не определился с тем, где буду выступать в следующем сезоне. Нужно посмотреть на поступающие предложения. Хочу еще поиграть в футбол, так как чувствую себя хорошо», – сказал 37-летний немецкий форвард.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Клозе провел 23 матча, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Skysports

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    16.05.2016 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 14:37

      Миро красавчик, Напы редко так долго играют, сразу вспоминаю Индзаги..

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