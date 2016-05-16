Клозе не думает о завершении карьеры

Нападающий «Лацио» Мирослав Клозе дал понять, что не собирается завершать карьеру футболиста в ближайшее время.

«Я еще не определился с тем, где буду выступать в следующем сезоне. Нужно посмотреть на поступающие предложения. Хочу еще поиграть в футбол, так как чувствую себя хорошо», – сказал 37-летний немецкий форвард.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Клозе провел 23 матча, в которых забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.