Клопп: «Коутиньо – замечательный футболист»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о достоинствах полузащитника команды Филиппе Коутиньо.

«Это замечательный футболист. Он все еще молод. У него великолепная техника, вне всяких сомнений. Кроме того, он мастерски умеет наносить удары. Коутиньо хорош в игре на ограниченном пространстве. Но больше всего меня впечатлило его отношение к работе.

В последнее время он находится на пике формы. Это очень важно для нас. Он может решить судьбу поединка в одиночку, но также готов упорно трудиться на благо команды. Это мне действительно очень нравится», – заявил Клопп.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Коутиньо отметился 8 голами и 5 результативными передачами.