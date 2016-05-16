Раньери: «Поверил в Терри, когда он был еще молод»

Так возьми его в Лестер, он точно не помешает. За чемпиона Англии куда престижней еграть, чем в Китае, а денег у Терри и так выше %уя.
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери верит, что защитник «Челси» Джон Терри сможет договориться с клубом и продлит контракт, истекающий этим летом.
«Терри мне как сын. Я поверил в него, когда он был еще молод. Ставил его в состав, несмотря на то что у нас тогда были и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Я предпочитал выпускать на поле юного Джона.
В итоге Терри сделал фантастическую карьеру в «Челси». Надеюсь, что она еще не закончена», – приводит слова Раньери FourFourTwo.
Напомним, ранее появилась информация о заинтересованности в услугах Терри со стороны китайского клуба.