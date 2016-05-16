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    Раньери: «Поверил в Терри, когда он был еще молод»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери верит, что защитник «Челси» Джон Терри сможет договориться с клубом и продлит контракт, истекающий этим летом.

    «Терри мне как сын. Я поверил в него, когда он был еще молод. Ставил его в состав, несмотря на то что у нас тогда были и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Я предпочитал выпускать на поле юного Джона.

    В итоге Терри сделал фантастическую карьеру в «Челси». Надеюсь, что она еще не закончена», – приводит слова Раньери FourFourTwo.

    Напомним, ранее появилась информация о заинтересованности в услугах Терри со стороны китайского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 11:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +402

      Tri 16 мая 2016, 16:29

      Так возьми его в Лестер, он точно не помешает. За чемпиона Англии куда престижней еграть, чем в Китае, а денег у Терри и так выше %уя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 16 мая 2016, 11:52

      ".. до того, как это стало мейнстримом.."

      -1
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