«Сандерленд» намерен подписать М'Вила на постоянной основе

«Сандерленд» выразил желание заключить контракт на постоянной основе с хавбеком «Рубина» Янном М'Вила. Напомним, 25-летний игрок принадлежит казанцам, а нынешний сезон проводит в стане «черных котов» на правах аренды. Соглашение француза с российским клубом рассчитано до декабря текущего года.

«Янн желает остаться, и мы в самом ближайшем будущем вступим с ним в переговоры. Будет нелегко, но мы приложим усилия. Контракт с М'Вила на постоянной основе – один из наших приоритетов», – приводит Sunderland Echo слова главного тренера «Сандерленда» Сэма Эллардайса.

В этом чемпионате Англии М'Вила принял участие в 37-ми встречах, отметившись один голом и четырьмя результативными передачами.