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    Тарасов: «Локомотив» пока не потерял шансы на Лигу Европы»

    Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал итог поединка 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:1) отметив, что железнодорожники пока не лишились шансов на попадание в Лигу Европы. Кроме того, игрок подчеркнул, что будет несправедливо, если красно-зеленые в итоге все же останутся без путевки в еврокубки.

    – С «Зенитом» всегда получаются суперэмоциональные игры. Сегодня была такая же. Понимаем, что что-то потеряно для нас, но сегодня мы хотели доказать, что мы – команда. Хотели показать хороший футбол и выиграть. Сегодня могли победить, могли проиграть. Ничья закономерна.

    – Верите, что попадете в Лигу Европы?

    – Надо смотреть матчи других команд. Думаю, шансы еще есть.

    – С чем связана такая взрывная концовка?

    – Никто не хотел проигрывать. А «Зениту» очки нужнее. Все побежали в одно место, каждый пытался что-то доказать. Честно говоря, я не видел эпизода.

    – Миранчук откинул мяч.

    – Наверное, его спровоцировали...

    – «Зенит» незаслуженно лишился шансов на чемпионство?

    – Будет незаслуженно, если «Локомотив» останется без еврокубков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2016 22:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -3

      lihindic 16 мая 2016, 04:27

      челен вам а не лига европы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > lihindic 16 мая 2016, 10:22

      Бугага!!! А ваш бомжевик с таким составом пролетает мимо ЛЧ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      LokoBars 16 мая 2016, 00:13

      Зенит выиграл кубок, в финале играл с ЦСКА, который в ЛЧ, кому тогда достанется 4 место в ЛЕ? Тому кто займёт в чемпионате 6 место? У нас ведь 2 команды в ЛЧ и 4 в ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны > LokoBars 16 мая 2016, 00:27

      Сейчас от каждой страны максимум 3 команды отбираются , чтобы играть в ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 16 мая 2016, 00:02

      Шансов мало

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > zra78 16 мая 2016, 00:06

      Мало, но есть...

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