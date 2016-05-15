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    Кутепов: «Как бы не сложилась моя карьера, – знаю, что «Спартак» в моем сердце навсегда»

    Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов, недавно продливший контракт с клубом на четыре года, рассказал о том, как изменилось его отношение к футболу после перехода в стан красно-белых.

    — Однажды в интервью вы сказали, что, придя в «Спартак», изменили свое отношение к футболу...

    — «Спартак» — это топ-клуб. Что больше всего поразило — это отношение болельщиков к команде. Когда приходишь в клуб, сразу становишься красно-белым. Ты понимаешь, что хочешь играть именно здесь, защищать спартаковские цвета, отстаивать интересы команды. Неважно, как сложится моя карьера, — знаю, что «Спартак» в моем сердце навсегда.

    — А как изменилось ваше отношение к футболу?

    — Теперь профессионально подхожу ко всему — к тренировкам, к работе вне поля, к питанию. Стал относиться более ответственно.

    — Какой матч нынешнего сезона вам больше всего понравился?

    — Наверное, с «Локомотивом». Впервые за весеннюю часть чемпионата вышел в стартовом составе. Мы победили, сыграли на ноль. А если еще вспомнить, что говорили о действиях нашей обороны в последнее время… Вдвойне приятно, что удалось выиграть. Гол Зе Луиша в том тяжелейшем матче был глотком свежего воздуха. При счете 0:1 «Локомотив» старался прессинговать, соперники хотели отыграться. Но мы сумели забить второй мяч. В тот момент камень с души упал! Знал, что победу уже не упустим.

    — С Александром Пуцко вам комфортнее всего играть?

    — Да, буду говорить откровенно. Мы долгое время играем вместе, чувствуем друг друга. Но это не значит, что если меня ставят в пару к другому футболисту, то говорю: «Нет, тренер, с ним некомфортно на поле». Стараюсь хорошо играть с любыми партнерами.

    — У вас уже прошли ощущения: «Это Премьер-Лига!.. Это топ-уровень российского футбола»?

    — Нет. Возможно, они исчезнут, если проведу около сотни матчей за основной состав. Но важно не забывать, в каком клубе играешь, какие цвета у тебя на майке. Волнение есть всегда. Кажется, те, кто говорит, что не волнуются, нагло врут. Просто волнение должно быть правильным. Спортивным. А не боязнью какой-то. У меня есть пример — старший брат. Он спортсмен, занимался боями без правил. Провел огромное количество поединков. Где только не дрался, куда только не ездил… И он мне говорит: «Знаешь, и перед первым боем, и перед тридцатым и сороковым — волнение все равно есть. Хотя и немного не такое, как было сначала».

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.05.2016 16:46
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