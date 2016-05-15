Ниасс арестован по подозрению в нападении на человека

Бывший нападающий «Локомотива» Умар Ниасс, ныне выступающий за «Эвертон», был арестован по подозрению в нападении на человека. По информации источника, рано утром 13 мая в полицию Манчестера поступил звонок с сообщением о серьезном конфликте. По приезду полицейские задержали 26-летнего сенегальца и взяли под стражу для допроса. Позднее игрок был отпущен до выяснения обстоятельств.

Напомним, Ниасс перешел из «Локомотива» в «Эвертон» в феврале 2016 года за 13,5 миллиона фунтов.