Росицки проведет свой последний матч за «Арсенал» против «Астон Виллы»

Игра 38-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» станет последней для 35-летнего полузащитника Томаша Росицки в составе «Арсенала». Ближайшим летом контракт чеха с лондонским клубом подходит к концу и продлен не будет.

В «Арсенал» Росицки перешел в 2006 году из дортмундской «Боруссии». В составе «канониров» футболист выиграл два Кубка Англии и один Суперкубок страны. Большую часть текущего сезона 35-летний хавбек пропустил из-за травм и принял участие лишь в одной встрече. В общей сложности чех провел за «Арсенал» 246 матчей, забил 28 голов и отметился 22 результативными передачами.