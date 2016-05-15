Ван Гаал: «Я все еще здесь, хотя меня атакуют СМИ и легенды клуба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о критике в свой адрес со стороны прессы и бывших игроков клуба.

«Конечно, все эти спекуляции насчет моего будущего на протяжении шести месяцев злят меня. Я уже много, много раз показывал это. Вы спрашиваете меня, хотя и так знаете ответ! Думаю, это риторический вопрос.

Я уже показывал это – я открыт для всех. Но несмотря на все атаки со стороны прессы, легенд клуба и других людей, я все еще здесь, я сражаюсь.

И я верю в себя. Я верю в «Манчестер Юнайтед». Я верю в игроков. Надеюсь, что и все остальные тоже будут верить – так было бы намного легче», – сказал ван Гаал.