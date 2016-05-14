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Серия А. «Рома» переиграла «Милан» и другие результаты

14 мая 2016, 23:47
4

В матче 38-го тура Серии А «Рома» обыграла «Милан» со счетом 3:1.У римлян отличились Мохаммед Салах, Стефан Эль-Шаарави и Эмерсон, за «Милан» забил Карлос Бакка.

В других встречах тура «Наполи» разгромил «Фрозиноне», «Интер» проиграл «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

Милан – Рома – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Салах, 19; 0:2 – Эль-Шаарави, 59; 0:3 – Эмерсон, 82; 1:3 – Бакка, 87.

Наполи – Фрозиноне – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гамшик, 44; 2:0 – Игуаин, 52; 3:0 – Игуаин, 62; 4:0 – Игуаин, 71.

Удаление: Гори, 13.

Сассуоло – Интер – 3:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Политано, 6; 2:0 – Пеллегрини, 26; 2:1 – Паласио, 32; 3:1 – Политано, 39.

Удаление: Мурильо, 60.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Кубок Милан Интер Наполи Рома Сассуоло Фрозиноне
Комментарии (4)
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Топс
1463260126
Рома вперед
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Astonreal
1463260666
Рома не просто переиграла Милан, она его размазала. Такой скоростной футболист как Саллах как еще не в Барселоне или Реале непонятно. Его скорость + тонкие передачи могут решить практически любые задачи.
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vlalvl
1463273229
Милан - уже не тот!
Ответить
swot1205
1463284507
милан уже давно не тот
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