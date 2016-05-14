Пике: «Этот чемпионат нам пришлось выиграть дважды»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Гранадой» в матче 38-го тура Примеры подвел итог выступления команды в чемпионате.

«Этот чемпионат нам пришлось выиграть дважды: мы уже, казалось, победили, но затем чемпионство начало ускользать.

У нас был тяжелый период, и прошлая «Барселона» не выиграла бы такую Ла Лигу, но у этого состава есть победный менталитет.

До финала Кубка есть еще много времени. Уверен, что празднование чемпионства не помешает нам отдать все силы», – сказал Пике.