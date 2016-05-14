Кинг: «Ушел из «Челси», потому что недостаточно быть просто лучшим парнем в Лондоне»

Полузащитник «Лестера» Энди Кинг накануне матча 38-го тура АПЛ с «Челси» вспомнил время своего выступления за лондонский клуб.

«На прошлой неделе я получил золотую медаль и поднял над головой кубок АПЛ. Это лучший день в моей жизни. Но эта неделя будет для меня тоже особенной, потому что мы сыграем с «Челси». Когда я уходил оттуда, эра Романа Абрамовича только начиналась. Мне тогда сказали, что недостаточно быть просто лучшим парнем в Лондоне, чтобы играть за клуб», – сказал Кинг.