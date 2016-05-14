«ПСЖ» видит замену Ибрагимовичу в Марсьяле

«ПСЖ» намерен усилить атакующую линию команды нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем. Сообщается, что парижане уже контактировали с представителями 20-летнего игрока. Напомним, что чемпион Франции находится в поисках замены форварду Златану Ибрагимовичу, который покинет клуб этим летом.

Марсьяль перешел в стан «красных дьяволов» в прошлое межсезонье из «Монако». Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. В текущем розыгрыше АПЛ француз принял участие в 31-м поединке, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.