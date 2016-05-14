«ПСЖ» намерен приобрести Гетце

«ПСЖ» намерен приобрести хавбека «Баварии» Марио Гетце, информирует Die Welt. В споре за игрока парижскому клубу предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ливерпуля» и «Ювентуса». Отмечается, что парижане готовы предложить за полузащитника наибольшую из всех претендентов сумму.

В текущем чемпионате Германии на счету Гетце 13 матчей, один забитый мяч и четыре голевые передачи. Контракт футболиста с «Баварией» истекает в следующем году. Продлевать соглашение 23-летний игрок не намерен, так как его не устраивает нынешняя роль в команде.