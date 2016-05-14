Пеллегрини: «Уверен, что Гвардиола сможет добиться успеха в Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини уверен, что будущий наставник «горожан» Хосеп Гвардиола добьется успехов в АПЛ. Напомним, что испанец возглавит «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Работа в английской Премьер-лиге – вызов для каждого тренера. Сейчас я говорю не только о Гвардиоле, но и о себе, когда приходил в «Манчестер Сити». Уверен, что этот специалист сможет добиться успеха в Англии.

Неудачи «горожан» в чемпионате? Первая причина – великолепная игра «Лестера». Вторая – большое количество матчей, которые мы провели. Также на это повлияло участие в Лиге чемпионов и неудачная игра с лидерами Премьер-лиги», – выразил свою точку зрения чилиец.