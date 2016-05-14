Селезнев: «Не попаду на Евро? Сам виноват»

Бывший форвард «Кубани» Евгений Селезнев отказался давать оценку своему переходу в краснодарский клуб.

– Не жалеете, что приехали в Россию?

– Давайте не будем об этом. С «Кубанью» мы расстались нормально.

– Но из-за «Кубани» вы можете не попасть на Евро-2016…

– Значит, сам виноват.

– Вы бились в каждом матче, хотели доказать, что достойны поехать на Евро, а теперь остались без команды.

– Ничего. Завтра-послезавтра буду с командой.

Напомним, что в девяти матчах за «Кубань» украинец забил три мяча.