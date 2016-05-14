Селезнев: «О «Кубани» лучше расскажут мои адвокаты»

Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев рассказал о расставании с краснодарцами.

– Почти три месяца вы провели в «Кубани». Какими они были?

– Ну, какие они могут быть?.. Лучше об этом расскажут мои адвокаты. От партнеров по команде остались только приятные впечатления. Нормальные ребята.

– А с руководством «Кубани» как расстались? Есть информация, что у вас был конфликт.

– Не хочу ничего ворошить. Главное, что ко мне нет претензий, как к профессионалу. Никаких обвинений в мой адрес никто не делал. В остальном – разберемся, – сказал Селезнев.