Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Думаю, я останусь»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал выразил мнение, что он не будет уволен по итогам этого сезона.

    «Журналисты увольняют меня уже шесть месяцев, так что я уже полгода работаю в таких условиях, но мы все еще в гонке. Вы не можете сказать, что это не так.

    Мы можем выиграть Кубок Англии. Сколько команд осталось в гонке? Сколько? Не так уж много. Конечно, если мы не попадем в Лигу чемпионов, то не достигнем своей цели. Это правда, потому что нашей задачей было попадание в ЛЧ.

    Но мы в финале Кубка и до последнего матча продолжаем борьбу в чемпионате. Математически мы еще можем квалифицироваться. Сколько клубов могут похвастаться этим?

    Конечно, вы можете сказать, что «Манчестер Юнайтед» должен быть чемпионом – да, я знаю, что таковы ожидания, но не думаю, что они реалистичны.

    Я уже говорил, что останусь в клубе – таково мое мнение. Решение должно принять руководство, но это уже другая сторона вопроса», – сказал ван Гаал.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 01:14
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 14 мая 2016, 13:31

      Эра Ферги ушла вместе с "золотыми" игроками. Он начинал тоже без побед.
      По сравнению с тем же Челси, при всех проблемах в этом сезоне, МЮ держится наверху. Еще сезон нужно доверить. Сомневаюсь что Моур сможет дать результат лучше

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 14 мая 2016, 11:41

      То есть чемпионство Лестера реально, а чемпионство МЮ нет? Я явно что-то не понимаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 мая 2016, 10:20

      Не понимаю руководжство МЮ. Вы либо увольте ван Гаала и пригласите Моуринью, либо не напрягайте тренера всевозможными слухами. Уже сколько времени постоянно говорят о том, что он уйдет,а руководство еще хочет,чтобы он побеждал. Как он вообще в такой атмосфере работает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 09:56

      Остаться,чтобы опять обосраться??? Вань Галь. go home quickly

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 14 мая 2016, 09:34

      Пусть останется

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 14 мая 2016, 09:13

      Манчестер как Московский Спартак,вечные ожидания и постоянные смегы тренеров)

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 14 мая 2016, 08:41

      Достали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 14 мая 2016, 08:40

      Ван Гал пи...й в свою Голландию.Не хрен топить великий клуб.Ты не тренер,ты -идиот!!!!!!!!!Тебе на усиление состава выделены такие большие деньги,а ты команду не смог даже вывести в квалификацию ЛЧ.Позор...Позор,,,Позор!!!!!!
      !!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 мая 2016, 08:00

      Либо правда идиот (что скорей всего), либо очень хорошо прикидывается....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 14 мая 2016, 07:34

      Но чемодан уже наверное приготовил.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11