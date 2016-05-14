Ван Гаал: «Думаю, я останусь»

Эра Ферги ушла вместе с "золотыми" игроками. Он начинал тоже без побед.
По сравнению с тем же Челси, при всех проблемах в этом сезоне, МЮ держится наверху. Еще сезон нужно доверить. Сомневаюсь что Моур сможет дать результат лучше
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал выразил мнение, что он не будет уволен по итогам этого сезона.
«Журналисты увольняют меня уже шесть месяцев, так что я уже полгода работаю в таких условиях, но мы все еще в гонке. Вы не можете сказать, что это не так.
Мы можем выиграть Кубок Англии. Сколько команд осталось в гонке? Сколько? Не так уж много. Конечно, если мы не попадем в Лигу чемпионов, то не достигнем своей цели. Это правда, потому что нашей задачей было попадание в ЛЧ.
Но мы в финале Кубка и до последнего матча продолжаем борьбу в чемпионате. Математически мы еще можем квалифицироваться. Сколько клубов могут похвастаться этим?
Конечно, вы можете сказать, что «Манчестер Юнайтед» должен быть чемпионом – да, я знаю, что таковы ожидания, но не думаю, что они реалистичны.
Я уже говорил, что останусь в клубе – таково мое мнение. Решение должно принять руководство, но это уже другая сторона вопроса», – сказал ван Гаал.