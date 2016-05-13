Энрике: «Примера – самый сложный чемпионат в Европе»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 38-го тура Примеры против «Гранады». Победа в этой игре принесет каталонцам чемпионство.

«У нас осталась одна игра – матч с «Гранадой». Если бы мы не были способны победить, то думали бы о результатах других команд, но до конца этой встречи меня не интересует ничего, кроме «Гранады».

В этом смысле мы отличаемся от других клубов, потому что наши игроки выиграли много трофеев как в «Барселоне», так и в своих сборных. Они привыкли ко всему. Нужно сфокусироваться на наших сильных сторонах, которые приносят нам победы.

Учитывая уровень играющих команд, Примера – самый сложный чемпионат в Европе», – сказал Энрике.

Матч «Гранада» – «Барселона» состоится в субботу, 14 апреля. Начало – в 18:00 по московскому времени.