Зидан: «Не знаю, о каких бонусах для других команд говорят журналисты»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, предлагал ли мадридский клуб вознаграждение «Гранаде» за то, чтобы она отобрала очки у «Барселоны» в последнем туре Примеры.

«Я не собираюсь вникать в эти дела и сосредоточен только на нашем матче. Не знаю, о каких бонусах для других клубов говорят журналисты.

Я знаю, что это последняя пресс-конференция в сезоне, но мы сконцентрированы только на нашей игре», – сказал Зидан.

Перед последним туром Примеры «Реал» отстает от «Барселоны» на одно очко. В субботу мадридцев ждет выездной матч против «Депортиво».