«Кубань»: «Желаем Селезневу успехов в дальнейшей карьере»

«Кубань» выступила с официальным заявлением по поводу ухода из краснодарской команды нападающего Евгения Селезнева. Напомним, что украинский форвард выступал за «желто-зеленых» с февраля этого года.

«Футбольный клуб «Кубань» и нападающий сборной Украины Евгений Селезнев достигли соглашения о расторжении трудового договора. Все необходимые бумаги уже подписаны и завизированы клубом и игроком. "Кубань» благодарит игрока за матчи, проведенные в футболке главной команды Краснодарского края, и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении «Кубани».