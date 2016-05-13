Карвалью: «Нет сомнений в том, что Роналду войдет в историю «Реала»

Бывший защитник «Реала» Рикарду Карвалью, ныне выступающий за «Монако», выразил слова восхищения в адрес нападающего мадридцев Криштиану Роналду.

«Нисколько не сомневаюсь в том, что Криштиану войдет в историю «Реала». Не знаю его планов, но я хотел бы, чтобы он остался в Мадриде. «Королевский клуб» идеально ему подходит», – заявил Карвалью.

В этом сезоне Роналду забил 33 гола в 35 матчах чемпионата Испании. Ранее сообщалось, что португальского форварда может приобрести «ПСЖ».