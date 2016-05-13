Чех: «Побороться за чемпионство в АПЛ «Арсеналу» помешали травмы»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех назвал главную причину, по которой лондонской команде не удалось до конца претендовать на золотые медали английской Премьер-лиги.

«В начале сезона у нас была потрясающая команда, поскольку все игроки были в строю. Потом, к сожалению, травму получил Росицки. Ну а затем вылетели и Касорла с Чэмберленом.

Несмотря на многочисленные повреждения футболистов нашего клуба, нам удалось показать хорошую игру в этом сезоне. Мы потеряли много очков в феврале и марте из-за усталости, и это стало ключевым фактором», – отметил чешский вратарь.